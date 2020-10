SV refser Aps skatteløfte: – Ap er redd for å gå til valg på økte skatter

– Jeg tror Arbeiderpartiet er redd for å gå til valg på økte skatter. Det er ikke vi i SV, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski til TV 2.

Hun er skuffet over Aps nye skatteløfte foran neste års stortingsvalg, som TV 2 kunne avsløre søndag.

I motsetning til valget i 2017, da Ap gikk til valg på å øke inntektsskatten, finansskatten, formuesskatten og avgiftene i landet, vil Ap neste år bare gå til valg på å øke formuesskatten.

Dermed er omtrent halvparten av skatteøkningene fra 2017 skrinlagt.

– For lave ambisjoner

– Det er åpenbart ikke nok når vi har store uløste oppgaver. Vi skal redusere forskjellene og løse klimakrisen. Det får vi ikke rom til med syv milliarder. Ap har et for lavt ambisjonsnivå, sier Kaski.

Kaski er finanspolitisk talsperson i SV. Hun mener Arbeiderpartiet har altfor lave ambisjoner med sitt skatteopplegg.

– Det er altfor svakt fra Arbeiderpartiet. Det hjelper ikke å bare øke formuesskatten hvis du vil redusere de økte forskjellene i Norge. Nå har de aller rikeste stukket ifra hvert eneste år, og da må man ha en arveskatt, gjøre noe med boligbeskatningen og skru ytterligere til på formuesskatten, slår Kaski fast.

– Hva tenker du om at Arbeiderpartiet vil beholde 23 milliarder av de skattekuttene Erna Solberg har gjennomført?

– Jeg synes det er et svakt opplegg, og det betyr at de ikke har de store ambisjonene som vi i SV har. Jeg er bekymret for at de ikke legger opp til noen kursendring, men at det er stø kurs for Erna Solberg sin regjering. Det er ikke godt nok, sier Kaski.

Ap godtar milliarder av Høyres skattekutt

Hos Arbeiderpartiets hovedmotstander Høyre er de overrasket over hvor mange milliarder av regjeringens skattekutt Ap nå går med på å beholde.

– Det er en innrømmelse av at det å redusere noen av skattene for bedrifter og vanlige folk har vært riktig. Nå er det tydeligvis også god Ap-politikk, og det er jeg glad for, sier arbeidsminister Henrik Asheim (H) til TV 2, og legger til:

SKEPTISK: Henrik Asheim (H) er fungerende arbeids- og sosialminister i Torbjørn Røe Isaksens pappapermisjon. Til vanlig er han forsknings- og høyere utdanningsminister i Erna Solbergs regjering. Foto: Stian Lysberg Solum

– Men det er klart: Når de nå legger seg på det nivået de gjør, så har de enten tenkt å bryte det skatteløftet de kommer med, eller så har de tenkt å bryte en lang rekke velferdsløfter - som vi har summert opp til nesten 27 milliarder kroner, sier Asheim.

Asheim spekulerer i om årsaken til det reduserte skatteløftet - fra 15 milliarder i 2017 til om lag sju milliarder neste år - skyldes taktiske hensyn foran neste års valgkamp.

– Sist tapte de valget på å foreslå 15 milliarder i skatteøkninger, og da tror de kanskje de skal tape valget litt mindre ved bare å foreslå åtte. Jeg gleder meg til en valgkamp i 2021 som blir en skattevalgkamp, sier Asheim.

Taust fra Støre og Tajik

TV 2 har bedt både partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik om å kommentere sitt eget skatteopplegg, men ingen av de to vil stille til noe intervju med TV 2.

Istedenfor har de bedt partiets andremann i finanskomiteen på Stortinget, representant Eigil Knutsen, om å kommentere partiets kommende valgløfte.

Knutsen understreker at skatteopplegget ikke er endelig ferdigstilt, men sier anklagene om at det ikke vil være nok penger til å betale for valgløftene er grunnløse. Han viser til at partiet også kan hente penger til å betale for løftene fra andre steder enn bare skatteøkninger.

– Statsbudsjettet de siste fire årene har vokst med 200 milliarder kroner. Vi kommer både til å bruke handlingsrommet i økonomien og et mer rettferdig skatteopplegg til å finansiere valgløftene våre, slik at vi får redusert forskjellene i Norge, sier Eigil Knutsen.