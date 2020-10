Thorbjørn Jagland til angrep på Jens Stoltenberg i ny selvbiografi

Onsdag lanserer Thorbjørn Jagland første bind av sin selvbiografi med tittelen «Du skal eie det selv.» Her vil den tidligere Ap-lederen og statsministeren gi sin versjon av maktspillet som førte til at han måtte trekke seg fra begge posisjoner.

Per tirsdag morgen er boken enda ikke ute i bokhandelen, men TV 2 kjenner til deler av innholdet i Jaglands selvbiografi.

Det kommer ikke til å bli hyggelig lesning for etterfølgeren Jens Stoltenberg.

Thorbjørn Jagland var arbeidergutten fra Lier i Buskerud som ble AUF-leder, partisekretær i Ap, partileder, utenriksminister, statsminister, generalsekretær i Europarådet og leder av Nobelkomiteen. En formidabel karriere, men hans utgang av norsk politikk ble alt annet enn ærerik.

– Offer for intriger

Selv har Jagland tidligere uttalt at han ble et offer for intriger og en kampanje regissert av krefter innad i partiet. Presset ble til slutt så stort at Jagland fikk et fysisk sammenbrudd og ble innlagt på Rikshospitalet. Han måtte også trekke seg som partileder mot sin vilje.

Anklagepunktene mot Thorbjørn Jagland var mange:

* Tidligere justisminister Grete Faremo, som ble kastet som justisminister nærmest uten forvarsel, har karakterisert Jagland som en «ensom rytter med dårlige kommunikasjonsevner», som red rett inn i problemer og lagde rot, selv der det ikke hadde vært rot fra før.

* I sin regjeringserklæring lanserte Jagland «Det norske hus.» Få skjønte hva dette huset var, og hva det skulle brukes til. Jens Stoltenberg raljerte i sin selvbiografi over hele prosjektet, og mente det ble ødeleggende for arbeidet i regjeringen. Han var lettet da hele opplegget ble skrinlagt, og han som finansminister slapp å gå i nyttelsløse gruppearbeidsmøter om Jaglands norske hus.

Huset som kollapset

* Til å gjennomføre ideen om «Det norske hus» innsatte Jagland inn Terje Røed Larsen som en slags superminister, med samordningsansvar. Men Røed Larsen hadde en lei sak i bagasjen. Han var involvert i et fiskeprosjekt som gikk skeis, og hadde solgt aksjer til det mange hevdet var overpris. Han måtte trekke seg etter 35 dager som statsråd.

* Jaglands ultimatum om at Ap måtte ha minst 36,9 prosent oppslutning for å fortsette i regjering etter valget i 2001 er av de fleste, både i og utenfor partiet, trukket frem som det største strategiske feilgrepet en Ap-leder noen sinne har gjort. I en TV 2-dokumentar fra 2002 svarte Grete Faremo «huff!» da hun ble bedt om å kommentere 36,9. Hun kalte det tullete.

* Forholdet til barndomsvennen Martin Kolberg surnet også etter hvert. Kolberg fikk fyken som stabssjef ved statsministerens kontor da Jagland tok over etter Gro Harlem Brundtland. I stedet satte Jagland inn personer med liten eller ingen parlamentarisk erfaring.

Fryktet konspirasjoner

* Flere sentrale Ap-veteraner har fortalt om en partileder som så konspirasjoner i alt, og som var besatt av tanker om at mange var ute etter ham og hans posisjoner. I TV 2-dokumentaren sa Jagland det rett ut:

– Noen har forsøkt å overta jobben min i årevis. Fem ganger ble jeg valgt til stor jubel som partileder, men mandagen etter var folk i gang med å prøve å overta jobben min, sa Jagland, med lite skjult adresse til Jens Stoltenberg og kretsen rundt etterfølgeren.

I denne første delen av sin selvbiografi vil Jagland omtale tiden fra tidlig barndom og frem til han måtte gå av som partileder i 2002.

Etter det TV 2 forstår har Jagland, i motsetning til mange andre politikere skrevet det aller meste i sin selvbiografi på egen hånd, uten hjelp av skyggeforfattere.

Jagland skal ha ført nøyaktige notater fra sitt liv i politikken, så det er all grunn til å tro at han vil gå grundig inn i alle begivenheter med et sterkt forsvar for sine egne handlinger og vurderinger, og at dette kommer til å sette dem han betrakter som sine motstandere i et lite flatterende lys.

Støre går fri – nesten...

Dagens partileder Jonas Gahr Støre vil slippe lettere unna, i hvert fall i første bind, med ett unntak, etter det TV 2 erfarer.

Jagland er fremdeles lite glad for at Gahr Støre var en av dem som konspirerte mot ham. Jens Stoltenberg og en gruppe av hans støttespillere møttes i all hemmelighet i tidligere statssekretær Jan Erik Larsens leilighet på Bislett, for å fraksjonere mot partilederen, deriblant Bjarne Håkon Hansen, Marianne Aasen og Jonas Gahr Støre.

I biografien vil Jagland ikke legge fingrene i mellom når han beskriver hva han mener om dette, etter det TV 2 kjenner til.