Slo verdens nest beste lag - tabbe hindrer hjemmedebut

Nest siste runde av Telialigaen Counter Strike braker løs mandag kveld, og skulle by på et gjensyn med en spiller vi ikke har sett i norsk drakt på over fem år.

Joakim «Jkaem» Myrbostad vender tilbake til Norge og klubben Apeks, og til tross for blandede resultater internasjonalt i løpet av den siste uken, forventes store ting fra stjernespilleren.

Og store ting kunne vi se allerede i dag, da det var klart for kvalifiseringen til den internasjonale storturneringen BLAST Premier. I første kamp i gruppespillet av det som kalles ELISA Invitational, gikk Apeks seirende ut mot verdens nest beste lag, Heroic.

Hjemmedebuten i Telialigaen må dog vente til neste runde. Dessverre for Apeks var ikke «Jkaem» registrert i tide til å kunne spille hovedkampen, og motstanderen Bifrost får dermed det som forventes å være en litt enklere kamp i kveld enn tidligere forutsett.

Han erstattes dermed av sportslig leder Anders «aNdz» Kjær, som gjør comeback mot Bifrost mandag.

– Målet vårt er å bli et lag blant topp 30 i verden

Forrige uke var det dobbelrunde, og ettersom Apeks heller ikke da hadde rukket å få «Jkaem» inn i stallen i tide for kampene, ble de nødt til å spille med treneren, «Polly». Begge kampene, inkludert toppoppgjøret mot Oilers, endte med 2-0 i Apeks' favør, noe som overrasket mange.

For Martin «Nasty» Garvik var ikke dette noe sjokk.

– Det at vi klarte å vinne begge kampene var som forventet. Vi kan fortsatt spille vårt spill, og spille bra selv om vi spiller med trener. «Polly» kan jo alle planene og vet akkurat hvordan vi spiller, noe som gjør at han passer fint inn i alle roller. Med «Jkaem» inne blir det definitivt mer overbevisende resultater fremover, sier Garvik.

Martin «Nasty» Garvik har merket fremgang i laget etter at «Jkaem» kom inn. Foto: Apeks.

Garvik kom inn i Apeks for litt over én måned siden, og har fått godfølelsen for laget allerede.

– «Jkaem» har spilt på det aller øverste nivået lenge og kommer rett fra et topplag som har spilt i de største turneringene spillet har å by på, så han har erfaring som veldig få andre har. Han bidrar mye med kommunikasjonen og har mange idéer og strategier fra tidligere lag, forteller Garvik.

Når det kommer til Apeks og Garvik sine planer fremover, er ikke Telialigaen kampene noe de frykter vil bli utfordrende, til tross for at «aNdz» skal spille i kveldens hovedkamp.

– Målet for oss i Apeks nå er jo å kunne bli et topp 30-lag i verden, så å vinne Telialigaen igjen skal ikke være noe problem. Kampen mot Bifrost kan bli spennende, de har jo krutt, samtidig som vi spiller med litt svekket oppstilling. Jeg tror det skal gå bra for oss med «aNdz» uansett, selv om de sikkert kan ta noen runder her og der. Uansett om de har sterke individuelle spillere mangler de lagspillet som trengs, avslutter Garvik.

– Vi er uten tvil det laget i Norge som trener mest

Til tross for en tung start på sesongen, har Johann «Saasinho» Saasen og Bifrost klart å hente det godt inn. De ligger på en solid tredjeplass, kun ett poeng bak både Apeks og Oilers. Etter en haug med spillerbytter innad i Bifrost, mener Saasen at han endelig har funnet den optimale lagoppstillingen.

Johann «Saasinho» Saasen mener at laget hans har en svært lys framtid. Foto: Adrian Bredesen/TV 2 E-sport

– Vi har fått inn «kaas» og «Mathio» som har gjort at ting faller på plass mye lettere. «kaas» er en veldig eksplosiv snikskytter med godt humør som samtidig er svært pliktoppfyllende. Personlig er jeg litt satt ut av at «Mathio» ikke har fått muligheten i andre topplag i Norge enda. Gutten er uten tvil Norges beste anker-spiller og han bringer en bra struktur, og gjør jobben min generelt veldig lett når han gjør jobben sin. Han er en sånn spiller man sjelden trenger å tenke på hva gjør, gutten er helt rå, sier Saasen.

Laglederen, Saasen, legger ikke skjul på at de første rundene av sesongen var uoptimale, og at en stor endring i lagets treningsvaner har hjulpet mye.

– Vi er vel uten tvil laget i Norge som trener mest for øyeblikket. Jeg merker selv at det kan være litt mye til tider, så vi prøver å finne balansen så ingen blir utbrent. Vi langt fra mål enda, så dere får bare vente og se. Jeg har nemlig hørt rykter om at det skjer noe spennende etter nyåret, forteller Saasen med et smil om munnen.

Saasen forteller at uansett hvem som skulle stille opp, er verken han eller resten av Bifrost er redde for noen.

– Ingen spiller skremmer oss, «Jkaem» er jo bare et menneske som resten av oss. Det er veldig kult at han er tilbake i Norge, og han virker som en kjernekar. Men jeg kunne ikke brydd meg mindre om hvem som er på server. Vi er der for å gjøre vår jobb, er ikke den god nok så er det rett tilbake til skrivebordet for å luke bort mer feil, sier han.

Til tross for en svekket Apeks oppstilling forventer Saasen at kampen kan bli spennende, men at det vil bli lettere enn folk flest ville antatt.

– Jeg vet det blir en bra hovedkamp, vi har lagt ned mer eller mindre så mye tid vi kunne før kampen. Apeks har sett bra ut med «Jkaem» siste uka, så laget har nok lært litt av han uansett om han ikke spiller akkurat i kveld. Jeg forventer en jevn kamp, vi liker jo som regel å spille de samme kartene, så det ender nok opp på Train og Inferno om jeg skulle tippe, avslutter Saasen.

– Dette er fort en kamp som kan gå alle veier

TV 2 kommentator og ekspert, Leon Andor «Landor» Karlsen ble overrasket over tabben til Apeks, da de ikke rakk å registrere «Jkaem» i tide for kveldens hovedkamp. Uansett ser han frem til en jevn og spennende kamp mellom de to topplagene.

Leon "Landor" Andor Karlsen tror hovedkampen kan gå begge veier.. Foto: Sindre Stien / Telialigaen

– Dette er fort en kamp som kan gå alle veier, men jeg tror faktisk på en uavgjort her. Apeks er favoritter i utgangspunktet, men kommer her til å stille med «aNdz», og skal i tillegg spille flere kamper i Elisa-kvaliken tidligere på dagen, noe Bifrost kan utnytte.

Karlsen hadde i likhet med de fleste av oss sett frem til å endelig se «Jkaem» på hjemmebane, men ser ikke bort ifra at Apeks fremdeles har spillere som kan møte opp, og lage problemer for Bifrost.

– Jeg ville nok sagt at «Jkaem» var den vi håpet på skulle utmerke seg i kveldens hovedkamp, men siden Apeks ikke klarte å registrere han tidsnok får jeg gå for «Grus» i stedet, som har vært sensasjonell denne sesongen. Dansken «hug» på Bifrost er også en av ligaens beste spillere når han har dagen, så vi får håpe vi kan få noen saftige dueller mellom de to, avslutter Karlsen.

