Ekspert hardt ut mot bambusklær: – Det er ikke bambus

TV 2 HJELPER DEG: Trodde du at bambusklær er et naturprodukt? Da har du blitt lurt.

Flere produsenter skryter av at bambusklær er naturlige, fordi de er laget av bambus.

– Det er helt feil, sier en av Norges fremste eksperter på tekstiler, Ingun Grimstad Klepp, til TV 2 hjelper deg.

Egentlig er klærne laget av kunstfiberen viskose.

– At det er viskose kan du kjenne fordi stoffet er veldig mykt. Hadde det vært bambus, ville det lignet mer på det vi kjenner som lin, forklarer Klepp som er forsker ved SIFO.

AVSLØRER BAMBUS: Ingun Grimstad Klepp, forsker ved SIFO og forfatter av boken Lettkledd: Velkledd med lite miljøbelastning. Foto: Anne-Mali Thyrum/TV 2 hjelper deg.

Viskose er et kunstfiber som fremstilles gjennom en kjemisk prosess. Råvaren kan være mange slags trær, for eksempel bambus. Det meste vi kaller for «bambusklær» er altså ikke et naturprodukt, og tar ikke med seg noen av bambusens egenskaper gjennom den svært krevende, kjemiske prosessen.

Klepp understreker også at viskose fremstilt av bambus ikke har noen andre egenskaper enn «vanlig» viskose.

– Viskose er viskose, og har de samme egenskapene uavhengig av råvaren.

Avslører en rekke usanne påstander

TV 2 hjelper deg har funnet påstander fra flere produsenter, og bedt forskeren svare på hvilke andre påstander om såkalte bambusklær som heller ikke stemmer.

Disse påstandene stemmer ikke, ifølge Klepp:

Naturlig: «Bambusviskose er en kunstfiber, og kan derfor ikke kalles for naturlig.»

God isolasjonsevne: «Det er luft som isolerer. Viskose tar opp veldig mye fuktighet, så god isolasjonsevne har den ikke»

Lukthemmende: «Nei. Viskose er ikke lukthemmende.»

Vaskes med Milo: «Ullvaskemidler skader ikke viskose, men de er ikke hensiktsmessige fordi andre vaskemidler vil vaske tøyet renere.»

Temperaturregulerende: «Viskose tar opp mye fuktighet (nesten dobbelt så mye som for eksempel bomull) og blir derfor fort kald.»

Tørker raskt: «Viskose absorberer mye fuktighet og tørker derfor langsomt.»

Bra for sensitiv hud: «Alle myke materialer er bra for sensitiv hud.»

Allergivennlig: «Det er ingen fibre som er allergifremkallende, og denne påstanden er derfor indirekte feil om noen andre.»

Puster: «Viskose puster ikke, men absorberer fuktighet og tørker langsomt.»

Miljøvennlig: «Fremstillingen av viskose krever mange farlige kjemikalier og mye vann. I USA ble viskoseproduksjon forbudt i 2013 og i dag produseres det hovedsakelig i Kina.»

Men mykt, vannabsorberende, kjølende og kløfritt - dét er det.

BAMBUSVISKOSE: Vossatassar og Stormberg markedsfører flere klær som "bambus". Foto: Ingvill Sunnby/TV 2 hjelper deg.

Stormberg og Vossatassar med uriktig markedsføring

Undersøkelser TV 2 hjelper deg har gjort viser at begge de store aktørene Stormberg og Vossatassar kommer med uriktige påstander hva det gjelder deres eget bambustøy.

Vossatassar hevder at bambusklærne deres er antibakterielle, varmeregulerende og at klærne gjør at «barnet lukter friskt og føler seg ren».

Stormberg skriver at bambusklærne deres har god isolasjonsevne, tørker raskt, er miljøvennlige og anbefaler at de vaskes med Milo.

Ifølge Klepp kan ingen av disse påstandene dokumenteres.

Vossatassar fjerner ordet «bambus»

Vossatassar vedgår at egenskapene de oppgir ikke stemmer, og har i tillegg fjernet ordet «bambus» fra plaggene sine. Via daglig leder i Active Brands, Espen Krogstad, sier de at de endret markedsføringen for to år siden. Likevel er det flere forhandlere som ikke har endret på dette. Nå oppdateres det med riktig informasjon.

IKKE LENGER BAMBUSSETT: Vossatassar fjerner nå ordet bambus. Foto: Kari Bø Aamyri

Stormberg kommer derimot ikke til å fjerne påstandene om at bambusklærne deres har god isolasjonsevne, tørker raskt, er miljøvennlige og bør vaskes med Milo.

– Basert på de erfaringene vi har med produktene og de tilbakemeldingene vi får fra kundene våre, så er dette egenskaper som passer seg godt for produktene i bambusviskose, sier kommunikasjonssjef i Stormberg, Ida Kristine Moe.

Moe forteller videre at Stormberg bruker ordet bambus fordi bambus er råvaren som brukes til å lage viskosen, og påpeker at råvaren Stormberg bruker er sertifisert i henhold til forsvarlig og bærekraftig skogdrift.