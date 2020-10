Store problemer med e-resept - alle landets apoteker rammet

Systemet apotekene bruker for å skrive ut elektroniske resepter var nede en liten stund, noe som rammet alle landets apoteker. Feilen er løst, melder Norsk Helsenett.

Norsk Helsenett hadde utfordringer med reseptformidleren, som gjorde at brukerne ikke fikk tak i e-resepter.

– Saken har høy prioritet, og vi arbeider med feilsøking med alt nødvendig personell, skriver Norsk Helsenett på sine hjemmesider.

Klokken 13:40 var problemet løst.

Dette gjaldt alle landets apoteker, ifølge kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune i Boots Norge.

– Det meldes om problemer med å nå Reseptformidleren, sier hun til TV 2.

Dersom du har papirresept får du altså ut ut resepten, men det fikk du ikke dersom du har elektroniske resepter i basen.

– De kundene må vente til problemet er løst. Apotekene gjør i slike tilfeller vurderinger hvis man ser at det er kritisk for kunden å få ut medisinene sine umiddelbart. Da kan apotekene gjøre en nødekspedisjon, sa Thune til TV 2 like før feilen fra løst.

Reseptformidleren er en nasjonal database for elektroniske resepter.