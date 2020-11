Kamp om fjellhyttene: – Hytta gikk 1,2 millioner over takst

Hyttemeglerne sier høstens største utfordring er at det ikke er nok hytter til salgs for å møte etterspørselen.

I sommer var hyttemarkedet helt ellevilt. Etterspørselen var enorm og prisene skjøt i været.

Nå som høsten har kommet drømmer ikke nordmenn lenger om hytte i strandkanten på Sørlandet. Sommerhyttemarkedet har gått i dvale, mens vi i stedet ser mot skogen og fjellet.

Ifølge Finn.no ligger det 25 prosent færre hytter ute på markedet nå enn det det gjorde til samme tid i fjor. Samtidig opplever de at 15 prosent flere klikker på hyttannonsene. Dette gjør at det er et svært gunstig marked å selge i.

– Når det er færre som selger hytta får hver annonse langt flere klikk. Alt tyder dermed på at det er selgers marked, sier Jørgen Hellestveit, produktdirektør i Finn Eiendom.

Ikke nok hytter

Dette støtter hyttesjef Tone Cecilie Krange i DNB Eiendom opp om.

– Det er definitivt selgers marked! Det er stor etterspørsel etter hytter i de fleste områder hvor man kan gå og stå på ski, og der det generelt er fine turmuligheter, sier hun.

Interessen for å kjøpe hytte steg i været etter at hytteforbudet ble opphevet i april. Siden store deler av verden fortsatt er stengt ned som følge av pandemien, tror hyttesjefen at den høye interessen vedvare.

– Det er nok mange nordmenn som ser for seg Norgesferier i lang tid fremover, sier Krange.

Rekordlav rente bidrar også til at mange tør å realisere et hyttekjøp.

– Det igjen gjør hyttemarkedet attraktivt. Utfordringen er at det ikke er nok hytter til salgs for å møte etterspørselen, sier hun.

BELIGGENHET: Denne hytta med tre soverom ble solgt 1.2 milllioner over takst. Foto: Pål Harald Uthus / Eiendomsmegler 1

En mentalitetsendring

– Det er travelt for oss om dagen, for folk skal til fjells, sier Christian Haatuft.

Eiendomsmegleren i Eiendomsmegler 1 spesialiserer seg på salg av fritidseiendommer i Hol kommune. For han har sesongen allerede vært over all forventning.

– Det har vært et veldig bra trykk. Vi ser nå at vi nærmer oss en 60 prosent økning i antall eiendommer som ble solgt i oktober i forhold til samme måned i fjor. Og da skal det sies at oktober i fjor var bra, sier Haatuft.

Han opplever at det har skjedd en mentalitetsendring hos folk som følge av korona. Nordmenn som vanligvis reiser til utlandet flere ganger i året, har denne høsten innfunnet seg med at det kan gå lang tid før de kan reise på samme måte.

– De har begynt å tenke annerledes og spør seg om hva de skal gjøre på fritiden nå. Norge oppleves trygt og da er det nærliggende å skaffe seg hytte hvor man kan tilbringe tid med familien, sier han.

I tillegg til å selge eksisterende hytter, opplever han også en stor etterspørsel etter prosjekterte, som fortsatt bare er på tegnebrettet.

– Prosjekterte hytter er det faktisk mange år siden det var lett å selge. Fortsetter det i dette tempoet, kommer vi til å slite med å ha nok ferdigregulerte tomter, sier eiendomsmegleren.

INTERESSE: Denne hytta på Ustaoset ved Geilo har fått over 40.000 klikk på Finn.no. Foto: Pål Harald Uthus / Eiendomsmegler 1 Les mer SJELDEN: Med sine over 500 kvadratmeter og 5 soverom annonseres hytta som en sjelden anledning. Prisantydningen er satt til 20 millioner kroner. Foto: Foto: Pål Harald Uthus / Eiendomsmegler 1 Les mer USA: Hun som i sin tid bygda hytta hadde bodd lenge i USA. – Aspen møter Ustaoset, sier eiendomsmegleren. Foto: Pål Harald Uthus / Eiendomsmegler 1 Les mer HYTTEDRØM: – Slike annonser får alltid mange visninger ettersom de representerer hytta alle drømmer om å eie, sier Jørgen Hellestveit i Finn Eiendom. Foto: Pål Harald Uthus / Eiendomsmegler 1 Les mer SKI: Fjellhytter med tilgang til skianlegg og preparerte løyper til langrenn, er det vi ønsker oss nå. Foto: Foto: Pål Harald Uthus / Eiendomsmegler 1 Les mer

Hyttedrømmen

En stor hytte på Ustaoset, som annonseres som en sjelden anledning, er den desidert mest sette annonsen på Finn i oktober. Prisen er satt til 20 millioner og annonsen har fått over 40.000 klikk.

– Slike annonser får alltid mange visninger ettersom de representerer hytta alle drømmer om å eie, sier Hellestveit i Finn.

Christian Haatuft er ansvarlig eiendomsmegler for hytta, og omtaler den som «Aspen møter Ustaoset».

– Det er en fantastisk eiendom som er gjennomsyret av at kvinnen som bygde bytta hadde levd store deler av livet i USA. Hennes drøm var å bygge en «Soria Moria-hytte» i Norge. Alt er tegnet og håndlaget spesielt til den hytta, forteller han.

Eiendomsmegleren har hatt flere interessenter, men sier seg enig i at mye av interessen som vises på Finn ikke gjenspeiler potensielle kjøpere.

– Det er sterkt undervurdert hvor mange som har Finn.no som hobby der ute. Denne hytta er en drøm, og det er ikke mange som er potensielle kjøpere av en hytte i den prisklassen, sier Haatuft.

BUDKRIG: Denne hytta ble det budkrig om. Foto: Pål Harald Uthus / Eiendomsmegler 1

I samme område ble en hytte på 122 kvadratmeter solgt 1,2 millioner over takst. Den opprinnelige prisantydningen var 5.8 millioner.

– Hytta krysset av alle boksene. Den kan brukes av hele familien, er kvadrateffekt og har nærhet til en rekke fritidsaktiviteter. Eiendommer som har god beliggenhet blir det heidundranes gode budrunder på, sier han.

Blir solgt raskt

Når det kommer til de mest populære stedene å kjøpe hytte er Sjusjøen alltid på topplisten, opplyser Jørgen Hellestveit i Finn Eiendom. I tillegg har Blefjell blitt det mest populære søkeordet under fritidsbolig dette året.

Tone Krange i DNB oppsummerer de mest populære hyttene som de som ligger ved i nærheten av de store helårsdestinasjonene.

– De mest populære hyttene er de som kan tilby flotte skianlegg, preparerte skiløyper for langrenn eller traseer for terrengsykling. I tillegg er nærhet til butikker og afterski med på å gjøre hyttene attraktive, sier Krange.

Hyttesjefen opplyser at fritidsboliger som har en prisantydning opp til tre millioner på de mest populære fjelldestinasjonene blir solgt raskt.

– Det meste selges fortsatt til prisantydning eller litt over, sier hun.

HYTTEBY: Ustaoset er en av Norges største hyttebyer og ligger midt mellom Oslo og Bergen, med Hallingskarvet i ryggen. Foto: Pål Harald Uthus / Eiendomsmegler 1

Her er det dyrest

I tredje kvartal ble det omsatt over 5500 fritidsboliger spredt over hele landet, en økning på 48 prosent fra samme periode i fjor.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var snittprisen på hyttene 2,1 millioner kroner, som er en økning på 11 prosent fra fjorårets priser.

Det ble omsatt flest fritidsboliger i Oslo og Viken og Innlandet med henholdsvis 1125 og 1101 omsetninger.

Dyrest er hyttene i Vestfold og Telemark, med gjennomsnittlig kjøpesum på 2,9 millioner kroner, foran fritidsboligene i Oslo og Viken og Agder med 2,6 millioner kroner.

Ekspertene har allerede spådd at det vil fortsatte å være rift om hyttene, også i en tid fremover.

For eksempel starter sesongen for salg av fjellhytter normalt når sommeren er over, mens det i år er blitt solgt fjellhytter siden tidlig på sommeren.