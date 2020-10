Det må være lov å kritisere Hadia Tajik uten å havne i helvete

Det tar ikke mange minuttene fra en kvinne kritiserer en annen kvinne for noe, før hun får det berømte Madeleine Albright-sitatet kastet etter seg: «Det finnes et eget sted i helvete for kvinner som ikke hjelper andre kvinner».

Denne gangen var det Karoline Holmboe Høibo, fakultetsdirektør ved Universitetet i Stavanger som fikk det i fleisen. Hun våget å si noe om bokcoveret på Hadia Tajik sin nye bok «Frihet». Den friheten skulle ikke Høibo tatt seg.

På forsiden av boken er Tajik avbildet i helfigur, ikledd en grønn velurdress, blondetopp og høyhælte sko. Høibo mente det kunne se ut som «Tajik er på veg heim frå glamourfest», at det minnet om «Fifty shades of Grey», at det er feminisert og seksualisert og at hun ødelegger for det politiske budskapet sitt ved å bruke et sånt bilde.

Det ble det bråk av.

Reaksjonene er relativt forutsigbare når kvinner kritiserer kvinner. Også denne gangen.

Kort oppsummert er tilbakemeldingene i kronikker og diverse kommentarfelt disse: «Ingen skal fortelle oss kvinner hvordan vi skal kle oss og hvordan vi skal oppføre oss», «Man må kunne være både smart OG pen», «Skulle hun hatt ullgenser og vært usminka da, liksom?», «Er det voldtektsofres skyld at de blir voldtatt hvis de har på seg kort skjørt også nå da?», klassikeren «Dette ville hun ikke skrevet om en mann», og, selvsagt, Madeleine Albright-sitatet om kvinner og helvete.

Sistnevnte kom denne gangen fra Kristine Gramstad Wedler. Hun er riktignok partikollega av Tajik og har vært statssekretær i Arbeiderpartiet, men man kan jo ikke tro at det er avgjørende her.

Lege og ekspert i kvinnesykdommer Tilde Broch Østborg går også hardt ut. Hun mener Høibo med sin kritikk av forsidebildet med grønn velurdress «plasserer skylden for #metoo hos kvinner». Og ber om at man fokuserer på innholdet i boken isteden. Hun har riktignok blitt intervjuet i et av kapitlene i boken, men man kan jo ikke tro at det er avgjørende her.

Selv svarer Tajik i tråd med kommentarfeltene at dette viser hvilken dobbeltmoral kvinner møter i dag og at «dress og kortklipt hår» ikke lenger kan være et ideal for seriøsitet. Hun omtaler videre Høibos kronikk som både «vrøvl» og «grov» og sier at hun hadde forstått det om kritikken kom fra en konservativ mann. Men ikke fra en kvinne.



Nettopp.

Det er lett å være enig i enkelte deler av reaksjonene. Men noen av hovedlinjene i kritikken blir både for enkle og for vanskelige på én gang.

Skal vi ikke kunne diskutere bokcoveret til en av de mektigste menneskene i Norge fordi hun er kvinne?

Skal kvinner støtte kvinner uansett fordi de er kvinner?

Det er mulig dette blir for avansert for meg, men er ikke det det motsatte av likestilling? Da er det jo vi kvinner selv som sier at kjønn er avgjørende.

(P.S. Det med støtte gjelder forresten ikke deg, fakultetsdirektør Karoline Holmboe Høibo ved UiS. Vi støtter kvinner, men ikke kvinner som kritiserer andre kvinner. Bare de som blir kritisert av andre kvinner).

Tajik og alle andre toppolitikere har alle et enormt apparat rundt seg som hele tiden jobber for å få dem til å fremstå best mulig. Så vi skal stemme på dem.

Ofte skriver toppolitikere bøker. Da får de et helt forlagsapparat med på laget i tillegg. Og de jobber også for at Norges mektigste forfatterne skal fremstå på en bestemt måte. Forsidebildet på en bok er kjempeviktig.

Jeg kjenner partiledere som har brukt en hel arbeidsdag på å få tatt det perfekte bildet – og tidligere partiledere som har byttet fotograf fordi de ikke er helt fornøyd med utsnittet. Det er jo helt legitimt av være opptatt av forsidebildet. For tilfeldig er det ikke. Kanskje var det nettopp for å få denne debatten at Tajik og gjengen valgte velurbildet. Forlaget gnir seg ihvertfall i hendene.

Muligens snakker vi annerledes om bildene på bokcoveret til mannlige politikere. Men hvis all kritikk blir kjønnskritikk, blir det vanskelig å diskutere noe som helst. Og det har jo vært diskutert opp og ned i mente hva Jonas Gahr Støre drev med da han plutselig begynte å gå i rødrutete Haakon Lie-skjorter. Og om Knut Arild Hareide hadde lånt den samme skjorta da han ga ut bok.

Vi får se hva som skjer den dagen en mannlig nestleder som drømmer om å bli partileder tar på seg et lignende antrekk som Tajik.

For dét gjelder både kvinner og menn, du tar ikke på deg en grønn velurdress uten grunn. Og det er en egen plass i helvete for de som mener noe annet.