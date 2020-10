Hvis du har kjørt E6 forbi Hamar de siste drøye tre årene, har du garantert fått med deg det store veiprosjektet her.

E6 har blitt utvidet til fire felt. Og underveis i anleggsperioden har de 43 kilometrene fra Kolomoen til Moelv vært preget av en rekke omkjøringer, rundkjøringer og midlertidige traséer. Det har vært tildels lange køer, Og særlig på utfartsdager, har bilistene måttet smøre seg med en stor dose tålmodighet på denne strekningen.

Nye Veier har stått for prosjektet som har blitt bygget ut gjennom i tre deler. I dag åpnet den siste strekningen, Brumunddal-Moelv. Når Moelvkrysset åpner 1. desember, er hele prosjektet ferdig. Dette har vært Norges lengste sammenhengende veiutbygging:

– Mye penger spart

– E6 Kolomoen-Moelv gjennom Innlandet er den lengste veistrekningen som er bygget i Norge noen gang. 43 kilometer bygget ferdig på 41 måneder, det er smått imponerende. Dette kommer folk og næringsliv til gode, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tradisjonelt har vi vært vant til at mange større utbyggingsprosjekter på vei har blitt dyrere enn planlagt. Men her viser Nye Veier igjen at de har god konstnadskontroll. Prognosene for sluttkostnadene i dette prosjektet ligger nemlig på 1,5 milliarder kroner under de opprinnelige anslagene.

– Det er mye penger spart, som selskapet kan bruke til andre prosjekter, sier samferdselsministeren.

Statminister Erna Solberg var med da den nye E6-strekningen åpnet i dag. Foto: Scanpix.

Kutter med ti minutter

E6 gjennom Innlandet er en viktig veistrekning. Spesielt for næringslivet i regionen og resten av landet. Reisetiden vil kuttes 10 minutter én vei.

– Det er ingen tvil om at de lokale og regionale bedriftene kommer til å tjene på tidsbesparelsen. Samtidig er dette en viktig vei for næringen ellers i landet også. For eksempel er dette hovedtransportåren for bedrifter på Nordvestlandet, som skal få varene sine ut til Norge, og resten av verden. Med denne veien på plass, blir det tryggere og mer forutsigbart for næringstransporten, sier Hareide, i en pressemelding.

Veidekke har vært entreprenør på prosjektet. Statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide var på åpningen, men det var lærling i Veidekke, Håkon Harkestad, som sto for snorklippingen.

