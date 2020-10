Fire år etter at han var nær Tour de France-seier, kan karrièren være over for Holst Enger

Nå sitter han i karantene hjemme i Horten og venter på at hans danske arbeidsgiver, Riwal Securitas Cycling Team, skal avgjøre om de fortsetter satsingen eller om de legger ned driften.

Hvis de lander på at det ikke er liv laga for et fortsatt liv på nivå 2 i sykkelsporten, er det trolig også slutt på karrieren til Holst Enger.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde et svar. Det er en veldig frustrerende situasjon. Vi får beskjed før 1. november om hva som skjer, så nå er det bare noen dager igjen, forteller han til TV 2.

Lønnskutt

Det danske laget har blitt hardt truffet av korona-situasjonen og mistet til alt overmål sin navnesponsor, Readynez, tidligere i år. Holst Enger og hans lagkamerater - deriblant landsmennene Sindre Lunke, August Jensen og Kristian Aasvold - gikk ned i lønn for å bidra til å holde skuta flytende. Riwal har imidlertid ikke mistet troen og har søkt lisens for neste sesong.

– Hvis det blir noe Riwal neste år, så har alle rytterne kontrakt. Men det har så langt vært veldig stille fra ledelsen. Vi har ikke fått vite noe. Men jeg vet at de jobber hardt for å få det til, og de sier at de ikke gir seg. Men jeg begynner å lure på om det ser mørkt ut.

– Kommer du da til å prøve å få plass hos et annet lag eller vil du legge opp?

– Jeg tror ikke jeg skal si noe om det. Jeg er veldig usikker.

Dermed kan Driedaagse Brugge-De Panne, som 26-åringen syklet i forrige uke, være hans siste opptreden i landeveissirkuset.

– Er det ikke for tidlig å gi seg som 26-åring?

– Det er jo egentlig det. Men det kommer an på om man har et lag. Det er veldig trangt om plassene nå. Og hvis man ikke har noe lag, så...

– Ond sirkel

Det er ikke mange år siden han var sett på som et av de største norske sykkeltalentene. Han har bronse fra U23-VM for Norge i 2013 og syklet Tour de France for IAM Cycling i 2016, der han kom på tredjeplass på etappen til Bern - der Peter Sagan slo Alexander Kristoff i en millimeterduell. Da IAM ble lagt ned senere den høsten startet nedturen. Overgangen til AG2R ble begynnelsen på det som nå kan være slutten.

– Sondre har hatt en negativ karriereutvikling. Han har knapt fått et resultat siden Tour de France for fire år siden, der alt så lovende ut og han viste et kjempepotensial, sier TV 2s sykkelekspert, Mads Kaggestad.

– Men dette viser samtidig hvor sårbare enkelte ryttere er for miljøskifte og kulturforskjeller. Han gikk fra IAM, der han trivdes og ledelsen skjønte ham som person, til AG2R. Der var det språkbarrierer og han havnet for seg selv. Det gjorde at han mistrivdes.

Holst Enger kom seg imidlertid ut av kontrakten med AG2R etter bare ett år og fortsatte karrieren i Israel Cycling Academy. Foran denne sesongen ble han plukket opp av Riwal.

– Der fikk han en ny mulighet, men dette har blitt en ond sirkel som han ikke har kommet seg ut av. Det er veldig synd å se at en så lovende karriere har tatt den retningen, sier Kaggestad.

TV 2s sykkelekspert mener at Holst Enger kunne vært en rytter som kunne kjempet om etappeseire i treukersritt, og - på sikt - utviklet seg til å bli en klassikertype.

Demotivert

Holst Enger innrømmer at den siste perioden har vært vanskelig. Han har knapt vært satt opp på et eneste ritt for Riwal etter at sesongen startet opp igjen etter koronapausen.

– Det har vært demotiverende for meg ettersom jeg ikke har fått så mange løp. Jeg var inne i en god periode da jeg syklet Uno-X Development Weekend i begynnelsen av september, men så gikk det en over måned uten at jeg fikk sykle et eneste ritt. Da faller man helt ut av det. Når man da skal prestere mot proffer som konkurrerer hele tiden, så skjønner jo alle at det ikke er realistisk å få til noe, sier Holst Enger.