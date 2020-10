Tapte finalen i Sommerhytta - da tok kompisen grep: – Helt sinnssykt

I finalen av «Sommerhytta», som gikk på TV i forrige uke, skulle de fire deltakerparene ferdigstille hver sin hytte i konkurransen om å vinne sin egen sommerhytte.

Til slutt var det kjæresteparet Øyunn Krogh (25) og Levi Try (23) som stakk av med seieren.

Samboerparet Esra Maloku (27) og Arber Topallaj (27) kom på fjerdeplass i den nervepirrende finalen og mistet sin drømmehytte. Det ville kompisen Jørgen Norsted (27) gjøre noe med.

Opprettet Spleis

Norsted forteller at han opprettet en Spleis-aksjon for å hjelpe dem til å kjøpe hytta selv.

– Jeg startet denne innsamlingen fordi jeg syntes at Arber og Esra er gode og varme mennesker som fortjener det beste av det beste, sier han til God kveld Norge.

Han forteller at venneparet ikke hadde anelse om at han startet innsamlingsaksjonen og at han syns det er rørende at folk støtter dem.

– Jeg har ingen mål for innsamlingen, folk må gi det de selv har råd til og føler passer til formålet.

Over 30.000 kroner

Tirsdag formiddag var det donert 37.000 kroner fra 167 personer. Selv er kjæresteparet overveldet over responsen.

– Alle de varme og gode meldingene som er kommet betyr nok for oss, men det er helt sinnssykt at folk ønsker oss dette, forteller Maloku.

Hun forteller videre at de syns det er rar situasjon å være i.

– Det at folk vil at vi skal få denne hyttedrømmen oppfylt er så hyggelig, men det er en merkelig situasjon fordi vi vet det er veldig mange andre viktigere ting som trenger støtte, forteller hun.

Går til hytte

Etter mye om og men har paret bestemt seg for at pengene som er donert skal gå til hyttedrømmen.

– Vi har bestemt oss for at pengene er øremerket til hytte, uansett. Selv om vi er i en etableringsfase og trenger leilighet først, så blir det feil om pengene går til noe annet enn det folk har gitt det til, avslutter hun.