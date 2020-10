Utvider munnbindpåbudet i Oslo – anbefaler maks ti nærkontakter

Saken oppdateres forløpende.

Mandag holdt byrådsleder Raymond Johansen (Ap) en pressekonferanse om nye koronatiltak som skal innføres i hovedstaden.

– Smitten øker i Oslo selv om vi har de strengeste tiltakene i Norge. Det bekymrer meg veldig, sier Johansen.

Alle tiltakene som allerede finnes i Oslo videreføres, sier byrådslederen.

– Dagen situasjon gir grunn til bekymring. Smittetrykket er ikke alarmerende høyt, men vi må være føre var, sier han.

– Begrens sosial kontakt

Byrådslederen viste til at smittetallene har gått kraftig opp i Europa de siste ukene.

– Vi må gjøre alt vi kan for å unngå at vi kommer i en liknende situasjon i Oslo og Norge. Derfor skjerper byrådet nå tiltakene mot koronapandemien, sier Johansen.

Hovedbudskapet til befolkningen er å begrense sosiale kontakt til et minimum, og dermed også vise solidaritet for de som potensielt sett kan rammes hardest av viruset.

– Jo høyere smittetallene er desto vanskeligere blir det å unngå smitte blant eldre og andre sårbare grupper, sier byrådslederen videre.

PRESSEKONFERANSE: Raymond Johansen (Ap) ledet pressekonferansen i hovedstaden mandag. Foto: Jil Yngland / NTB

Nye tiltak

Følgende tiltak gjelder fra torsdag 29. oktober klokken 12:

Oslo innfører påbud om munnbind på offentlige steder innendørs når meteren ikke kan holdes.

Påbudt om munnbind utvides til at det skal brukes innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester når man ikke sitter ved et bord.

Begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.

Stans i innslipp til utesteder klokken 22.

Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

– Vi innfører strengere tiltak for at smitten ikke skal fortsette å øke, og fordi vi skal kunne feire jul på en mest mulig normal måte. Vi innfører strengere tiltak for å holde samfunnet mest mulig åpent. Vi vil ikke havne i en situasjon der portforbud er det eneste vi har igjen i verktøykassen, sier Johansen.

Vil anmelde brudd

Byrådsleder Raymond Johansen understreker at åpenbare og grove brudd på kommunens smittevernforskrift vil bli fulgt opp.

– Jeg har hatt dialog med politiet senest i dag og fremover vil vi vurdere å anmelde det vi anser som grove brudd på smittevernforskriften. Dette knytter seg spesielt til arrangementer der hvor man ikke følger smittevernreglene, sier Johansen.

Johansen takket også befolkningen for generelt god oppfølging og etterlevelse av koronatiltakene i Oslo.

Disse tiltakene videreføres: I tillegg til de nasjonale smitteverntiltakene, viderefører byrådet følgende Oslo-tiltak:

Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer.



Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde én meters avstand.



Skjenkestopp fra klokken 24.00.



Begrensninger i breddeidrett for voksne.



Maks 200 personer kan være tilstede på utendørs arrangementer. Kilde: Oslo kommune

Urolig for importsmitte

Byrådslederen åpnet med å gjenta at han er bekymret for importsmitten som skjer i Oslo. Han slo alarm om at det bare mandag ankom syv fly fra Polen til Gardermoen, der smittenivået er høyt.

– Vi må ha strengere regler for dem som kommer her for å jobbe, sier Johansen og viser til regjeringens pressekonferanse klokken 16.

52 nye smittetilfeller i Oslo

Mandag er det meldt om 52 nye koronatilfeller i Oslo. Det er tre færre enn foregående døgn da antallet var 55.

Tallene fra Oslo kommune viser at det de siste to ukene er registrert i alt 730 smittede i byen.

De fleste smittede er i aldersgruppen 20–29 år. Her er det nå 208 smittetilfeller. Deretter følger aldersgruppene 30–39 og 40-49, med henholdsvis 158 og 95 smittede.

Det var ved midnatt registrert 17.908 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 160 meldte tilfeller siste døgn.