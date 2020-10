Mener usunn kultur har vokst fram i norsk fotball: – Bør absolutt slå hardere ned på det

Per Ivar Staberg har 250 Eliteserie-kamper på samvittigheten.

Hans erfaring er at gårsdagens sak der Flamur Kastrati kaller Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo for en «jævla soper» bare er et eksempel på en ukultur som råder på norske fotballarenaer.

– Det som skjedde der er vel et greit eksempel på at det blir sagt mye rart på en fotballbane i kampens hete. I fotballen har det på en måte vokst fram en kutyme som inneholder et røft språk, sier Staberg til TV 2.

Heller ikke Vålerenga-spiller Christian Borchgrevink legger skjul på at det verbalt kan gå en kule varmt på banen.

Han tror det blir mer synlig nå fordi tribunene ikke er fylt opp.

– Det er mye som skjer i kampens hete. Det som skjedde her er selvsagt ikke greit, det skal man holde seg for god til, men det er en del kommentarer som kommer under kampene. Og det tror jeg blir ekstra synlig nå som tribunene er nå. Det er mye vanskeligere å høre én person om 10.000 er til stede, sier han etter Vålerengas 1-1-kamp mot Kristiansund.

Mener det må strammes til

Per Ivar Staberg, som selv la opp etter 2014-sesongen, er ikke i tvil om at den røffe stilen man ofte forbinder med fotball har gjort at dommere til dels har sett gjennom fingrene med røft språk.

– Ja, det tror jeg så absolutt. Spesielt tror jeg det gjelder om det har vært en uenighet mellom to medspillere. Jeg minnes eksempler der medspillere kanskje har kalt lagkamerater det som er enda verre enn det Kastrati kom med i går. Den gang lot jeg den kanskje passere, men når jeg tenker på det i ettertid er det jo kanskje enda verre å kalle en lagkamerat for slike ting. Sett i ettertid burde det fått reaksjoner, innrømmer Per Ivar Staberg.

Han mener den siste tiden har vist at det er på tide med en innstramming.

– Ja, jeg synes så absolutt det. Nå har det heldigvis fått fortjent oppmerksomhet med den Stopp-kampanjen, men det er helt klart rom for å slå ned enda tydeligere på det. Jeg tror nok den kulturen som har fått vokse fram på banen er i det røffeste laget, sier Per Ivar Staberg.

Mener banning bør være greit

I regelverket som norske fotballdommere forholder seg til, heter det at følgende typer ordbruk skal resultere i utvisning:

• Obskøne bevegelser

• Grovt språkbruk

• Hets av seksuell legning, religion, etnisitet eller funksjonsevne

• Ved ord eller handlinger fremsette trusler eller å fremkalle frykt

• Seksuelle handlinger eller krenkende adferd uten samtykke eller i det offentlige rom. Dette skal straffes med utvisning (rødt kort).

– Det blir jo litt subjektivt hva som er greit eller ikke, men jeg tolker det dithen at det som går på seksuell legning, etnisitet og religion skal du holde deg for god for. Det blir litt som i arbeidslivet for øvrig, sier Per Ivar Staberg.

Han innrømmer likevel at det er interessant å diskutere hvor grensen går.

– Hva med «jævla bitch»?

– Jeg tenker at det er uakseptabelt fordi det er kjønnsnedsettende. Der ville jeg reagert med rødt kort, sier Staberg.

– Hva med «faen»?

– Det mener jeg er greit. Hvis noen for eksempel skriker ut «nei, faen, det er feil» etter en dommeravgjørelse mener jeg det skal være greit. Problemet oppstår dersom man gestikulerer og utleverer dommeren overfor andre, sier han.

– Så hvis noen for eksempel sier «faen for en idiot du er», så er det egentlig ordet «idiot» som er problemet?

– Ja, egentlig. Det er jo klart det er dårlig oppførsel i utgangspunktet, men jeg tror ikke det er fullt så farlig. Jeg tror bør fokusere på å få vekk de aller verste ordene, slik at det danner en effekt på resten, sier Staberg.

– Men burde ikke man egentlig bare forbudt banneord også?

– Jeg tror ikke det er veien å gå. Jeg tror heller at hvis man virkelig får vekk det som er stygt, så blir det mindre av det «småtjafset». Fotball skal være passion og lidenskap, det er Flamur Kastrati et stjerneeksempel på med at han spiller med hjertet utenpå drakta. Jeg tror at hvis man luker vekk det aller verste, så vil det ha en effektiv på resten også, sier Per Ivar Staberg.