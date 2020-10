Avslører overraskende detalj om Hellstrøm: – Jeg slet med å få sove etterpå!

I tre sesonger har det norske folk latt seg sjarmere av komiker Truls Svendsen og mesterkokk Eyvind Hellstrøm i programmet Truls á la Hellstrøm.

Tirsdag begynner nok en sesong på TV 2, og denne gangen måtte duoen tenke annerledes. Akkurat idet de skulle legge ut på tur til åtte ulike destinasjoner rundt omkring i verden, inntraff pandemien både Norge og resten av verden.

– Vi kom vel ikke i gang før tre måneder etter vi skulle, og vi hadde det ganske travelt for å rekke å lage åtte-ni program. Så jeg lagde masse mat, drakk masse øl og vin og gikk opp fem-seks kilo. Også lå jeg med kjæresten min, så vi venter barn, så det var mye styr, forteller Truls til God morgen Norge.

Ny verdensborger

Det var nemlig i slutten av juni at Truls og kjæresten Charlotte Smith kunne annonsere at de blir tobarnsforeldre. Fra før har de datteren Eva.

– Vi måtte bare finne på noe og det ble bare sånn. Det var ikke noe planlagt over det, men nå kommer det en liten jente til, og det er helt rått. I mai 2019 kom Eva og jeg elsker det jo. Det er det råeste jeg har opplevd. Jeg trodde det skulle bli fantastisk, men dette er ti-gangen. Jeg er klar for det, og det blir mye jenter hjemme hos meg, men jeg synes det er helt topp.

Den folkekjære komikeren og kjæresten vil dermed få to barn under to år. Det bekymrer han seg ikke over.

– Jeg vet det blir trøkk, jeg har hørt rykter om det. Jeg hører alle sier det, så må bare få prøvd å reise masse med Eyvind, forteller han.

Eyvind følger godt med på Eva sin utvikling, og forteller at Truls hyppig deler bilder av datteren.

– Jeg er med på alle opplevelsene. Når Eva går første skrittene på badestrand og når hun ser de nye tingene i verden. Han viste meg bilder av dette hele tiden, så jeg føler jeg er med på laget.

Fram til innspillingen startet, hadde også Eyvind nok å henge fingrene i. Han har riktignok ikke produsert noen barn, men hver dag i tre måneder delte han og samboeren små og store oppskrifter med deres følgere på Instagram.

– Jeg viste hvordan jeg lager mat, og inspirerte folk til å få opp glede og inspirasjon, entusiasme – alt det jeg prøver å innprente hos Truls hver uke vi er sammen. Og det har fungert, for alt det vi la ut på Instagram-stories ble en serie som folk ventet på hver eneste dag.

Bodd sammen i bobil

Ettersom landegrensene stengte ned, så etter hvert Truls og Eyvind seg nødt til å gjennomføre den kommende sesongen i Norge. For å komme seg rundt i det langstrakte land, besluttet de at de skulle bo i en bobil. Det har ikke bare vært rosenrødt, ifølge duoen.

– Det har vært en utfordring. Truls elsker å kjøre rundt i bobil og jeg har aldri vært med i en bobil før, så det ble en kjempeutfordring, sier Eyvind.

– Det ble tett, legger Truls til, som forteller at de har lært hverandre å kjenne på en ny måte.

– Jeg lærte en veldig rar ting som var rimelig sjokkerende. Eyvind Hellstrøm har kosebukse. Du ser ikke for deg at han har kosebukse?!

– Det er latterlig det du sitter og sier, skyter Eyvind inn.

– Jeg fikk sjokk og jeg ble rystet. Jeg slet med å sove etterpå! Jeg så for meg at han lå der med kosebukse, og jeg tenkte: «På hvilken måte er det han koser seg på nå?», sier komikeren spøkefullt.

Eyvind på sin side sier at han hadde med kosebuksa av flere praktiske årsaker.

– Det handler om at når du bor i en bobil og har behov for å gå ut på natta for å lufte seg litt, så er det greit å ha på seg den kosebuksa, sånn at du ikke løper rundt i terrenget halvnaken, påpeker mesterkokken.

Konkurrer mot hverandre

I tre sesonger har Truls gått i skole hos Eyvind, men for første gang skal de nå konkurrere mot hverandre. Det har gått så som så, ifølge komikeren.

– I hvert program konkurrer vi foran en liten jury, og det har gjort at jeg har for eksempel lært veldig mye mindre, for plutselig vil ikke han lære bort ting, for han er så redd for å tape.

– Han må stå på egenhånd og finne ut greiene selv, påpeker Eyvind.

– Er han god?

– Han har blitt bedre, men han gjør enkle ting. Der jeg setter i gang et stort apparat og skal imponere en jury som alltid består av tre personer, tenker jeg at alt står og faller på sammensetningen av personene som skal bedømme oss.

– Det han prøver å si er at hvis han vinner er det fagfolk, og hvis han taper er de idioter, legger Truls til.

– En eventyrlig reise

Til tross for konkurranse og uenigheter om kosebukse, forteller de at de trives svært godt i hverandres selskap.

– Truls får fram noen andre sider i meg. Selv om det blir mye kjeft og bråk, får han frem noen utrolig gode sider. For meg er det terapi å reise rundt med Truls, selv om han sier at når han har vært sammen med meg en uke så må han gå i terapi.

– Det har vært en eventyrlig, deilig reise å bli kjent med Eyvind. Jeg har vært forbanna på han mange ganger og møkk lei. Noen ganger når jeg kommer hjem fra tur er det godt å komme hjem og slappe av, men når jeg har vært hjemme et par dager savner jeg han og har lyst til å reise igjen, så vi har blitt gode venner. Vi har mange artige opplevelser og henger en del sammen på fritiden, og har det veldig gøy. Så jeg kunne ikke drømt om et bedre prosjekt å jobbe med, avslutter Truls.