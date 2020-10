Eldrid begynte å skate i godt voksen alder: – De fleste trodde det var en stor 40-årskrise

Mange forbinder kanskje skating med rampete tenåringsgutter med saggete bukser. Men slik er det nødvendigvis ikke lenger. Stadig flere jenter, og godt voksne kvinner, har tatt eierskap til sporten, som nå har blitt for alle.

En av disse er 47 år gamle Eldrid Johansen. For mange er hun best kjent som forfatter, men for litt over tre år siden oppdaget hun en ny hobby – nemlig skating.

– Egentlig var det på grunn av gutta mine. Aksel, en av sønnene mine som er 13 år nå, begynte å skate sammen med mannen min Steffen for tre og et halvt år siden. Så kjøpte de beskyttelsesutstyr til meg også, for de ville veldig gjerne at jeg skulle prøve, forteller hun til God morgen Norge.

– Jeg tenkte at dette skulle være gøy. Jeg hadde en sønn som begynte å skate, også tenkte jeg at dette var en familieidrett der alle kunne være med, fortsetter Steffen Sørum.

KONKURRER: For litt over tre år siden begynte forfatter Eldrid Johansen å skate. Nå konkurrer hun i NM. Foto: Anna Torst Saatvedt

Det var først Aftenposten som omtalte historien til Eldrid.

Følte seg som en klovn

Dermed var det gjort. Eldrid oppdaget raskt hvor fantastisk skating var, og siden har det vært en familieaktivitet de bruker mye tid på. Likevel innrømmer hun at det ikke var lett i starten.

– I begynnelsen måtte jeg kjempe veldig mot den klovne-følelsen; at alle så på meg og hvor teit jeg var og hvor lite jeg klarte, men samtidig ga det meg så mye. Det ga meg mestringsfølelse, for jeg oppdaga fort at jeg landa jo triksene, og jeg fikk lufta hjernen.

47-åringen forteller at skating har på mange måter blitt hennes yoga.

– Jeg får både de nødvendige pausene fra meg selv og mitt eget mas, samtidig som at jeg får tilbringe tid med familien min.

I dag har Eldrid fått en sentral rolle i skatemiljøet i Norge. I fjor ble hun blant annet norgesmester i Vert, mens sønnen Aksel ble norgesmester i juniorklassen i samme kategori nå i oktober.

Han synes det utelukkende positivt å ha to foreldre som skater.

– Egentlig er det veldig deilig, for da kan skate mye mer og dra på turer og sånt, for de synes også det er gøy. Så da blir det mye lettere å dra til skatesteder som for eksempel Tjøme og Drammen, for de vil være med de og, forteller 13-åringen.

Vil inspirerer flere

Eldrid forteller at hun har fått en rekke tilbakemeldinger fra nære og fjerne etter at hun begynte med sporten.

– I begynnelsen tenkte jeg at alle så på meg og at de fleste trodde at dette var en stor 40-årskrise. Og det var det kanskje også, men etter hvert har jeg hørt at jeg er inspirerende og at folk kan få til ting man ikke har prøvd før. For hvis Eldrid får til, kan de også prøve noe de har lyst til.

FOKUSERER PÅ JENTESKATE: Ingrid dos Santos, Steffen Sørum og Eldrid Johansen jobber for at flere jenter skal begynne å skate. Foto: Thomas Gajda Asbjørnshus

I tillegg til å inspirere andre til å følge sine drømmer, jobber hun med å rekruttere enda flere jenter og kvinner inn i skatemiljøet. Det har resultert i boken og skatekonseptet «Girlskate».

– Steffen og jeg har skrevet den sammen, og den er illustrert av Ingrid dos Santos, som også er en skatevenninne. Jeg vil at alle skal oppdage hvor fantastisk dette miljøet er, og hvor fantastisk det er å bare konkurrere med seg selv og alle som heier på alle. Det er bare helt vidunderlig miljø, slår hun fast.

Og dersom du har lyst til å begynne og skate, uavhengig om du er seks år eller 60 år, har Eldrid noen tips til hvordan du kan komme i gang.

– Ta med deg brett og beskyttelsesutstyr, gå til en skaterampe eller skatehall, så finner du medskatere, også blir du inkludert i den store skatefamilien som vi faktisk er her i Norge, oppfordrer hun.