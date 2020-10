Jens Petter Hauge testet positivt for koronaviruset

Jens Petter Hauge (21) spiller ikke kveldens kamp mot Roma. Nordmannen har testet positivt for koronaviruset.

Det bekrefter klubben på sin hjemmeside. Også keeper Gianluigi Donnarumma har testet positivt. Ingen av spillerne har symptomer, og begge er nå i isolasjon. Også tre medlemmer av støtteapparatet har testet positivt.

Som følge av de positive testene er alle andre testet en gang til mandag i forkant av kveldens seriekamp mot Roma, og med negativt resultat.

Hauge scoret nylig sitt første mål i Milan-drakten. Det skjedde borte mot Celtic i Europaligaen. 21-åringen kom inn elleve minutter før slutt. På overtid satte han inn 3-1.

– For en reise! Det er to år og fire dager siden han scoret for Aalesund 2 mot Hareid. Her scorer han for mektige, selveste AC Milan i Europaligaen, utbrøt TV 2-kommentator Espen Ween.

Flere Milan-spillere har tidligere vært koronasmittet, deriblant Zlatan Ibrahimovic. Han er nå friskmeldt og tilbake i laget.

Ciprian Tatarusanu vokter målet i Donnarummas fravær.

Norges neste landskamp er mot Israel på Ullevaal 11. november.