– En alvorlig situasjon vi ikke har full kontroll på

Det er meldt om ytterligere seks smittede av koronavirus i Bodø siste døgn.

Det opplyser kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø kommune.

Fem av de seks nye smittetilfellene er knyttet til én bedrift i Bodø.

– Det er fortsatt uavklart hvor smitten kommer fra. Alle smittede er i isolasjon og nærkontakter er i karantene, og det jobbes fortløpende med smittesporing, sier Claudi.

Dermed er det tretten nye smittetilfeller av covid-19 registrert i Bodø gjennom helgen. Totalt er det registrert 75 smittetilfeller i Bodø.

– Vi er i en alvorlig situasjon vi ikke har full kontroll over, sier Claudi.

Vurderer anmeldelser

Også ordfører Ida Pinnerød (Ap) er bekymret for situasjonen i Bodø. De ser nemlig tilfeller der folk både bryter karantenebestemmelsene, samt snakker usant til helsepersonell på smittesporing.

– Vi har nulltoleranse på å ikke snakke sant. Det er utrolig viktig, spesielt i den situasjonen vi nå befinner oss i, sier Pinnerød.

– Har dere vurdert å anmelde folk som bryter karantenebestemmelsene?

– Vi har ikke anmeldt noen til nå, men vi gjør vurderinger fra tilfelle til tilfelle. Den vurderingen gjør vi løpende, sier hun til TV 2.

– Er du syk, skal du holde deg hjemme. Du skal ikke gå på jobb før du er frisk eller fått et negativt svar på koronaprøvene, legger hun til.

Bryter reglene

Claudi forteller at det er brudd på smittevernreglene som ligger i bunn for utbruddet kommunen nå opplever.

– Folk går på jobb når de er syke, og det er ikke bra, sier han.

– Vi er bekymret for at karantenebestemmelsene ikke overholdes. I tillegg er vi bekymret for at all informasjon ikke blir gitt til helsepersonellet, sier Pinnerød.

Importsmitte

Smitten i Bodø og generelt i Nord-Norge har vært på et lavt nivå til nå. Derfor har også folk vært litt mer tilbakelent, tror Claudi.

– Etter sommerferien har vi stort sett hatt importsmitte her i Bodø, og det har vi hatt kontroll på.

Smittevernoverlege Bodø kommune, Tor Claudi. Foto: Andreas Dahlmo

Regjeringen har varslet at de skal komme med innstramninger i forbindelse med arbeidsinnvandring.

– Og det er på tide. All smitte her har vært importsmitte. Men vi har hatt kontroll på det, påpeker Claudi.

– Når vi nå får smitte hos et norsk miljø, er det mye vanskeligere å forholde seg til kontaktflaten, fordi den er mye større enn arbeidsinnvandrerne, legger han til.