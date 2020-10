Start varslet Sandefjord-spiller om rasistiske tilrop: – Det viser at samfunnet tar det seriøst nå

- Jeg hørte ingenting selv, men jeg fikk en melding fra Start der de fortalte meg at en supporter skal ha ropt etter meg. For det første blir jo jeg litt sjokkert. Men samtidig blir jeg veldig glad over at supporterne har såpass indrejustis at de tar tak i det selv. Det viser meg at samfunnet tar dette problemet seriøst nå, sier Sandefjord-spiller Brice Wembangomo til TV 2 Sporten.

Det sier han i kjølvannet av at Starts supporterklubb søndag meddelte at de har utestengt en supporter etter å ha kommet rasistiske rop i retning Wembangomo.

– Det var klart rasistisk. Han ba en motstander som var mørk i huden om å reise tilbake dit han kom fra, sa supporterleder Kai Rune Karlsen til Fædrelandsvennen søndag.

Til samme avis opplyser Starts daglige leder Christopher MacConnache mandag at de undersøker saken.

– Vi håper på en rask avklaring. Hvis det som blir lagt fram her stemmer, så er det definitivt noe vi tar avstand fra og vil sanksjonere, sier MacConnacher.

– Nok er nok

Brice Wembangomo-saken skjer i en tid der rasisme i norsk fotball har fått enorm oppmerksomhet. Det startet på mange måter med at Kristiansunds Amahl Pellegrino ble kalt apekatt av en Aalesund-supporter.

Så kom det fram at en Sandefjord-vakt skal ha kommet med rasistiske tilrop mot Vålerengas Ousmane Camara.

– Personlig klarer jeg å la det prelle av meg, men man blir jo likevel en blanding av sint og skuffet. Fotballen skal være et samlested, de tingene der har ingenting på en fotballbane å gjøre. Derfor må vi gå sammen nå og si at nok er nok, mener Wembangomo.

I tillegg så ble det oppstyr søndag kveld da Kristiansunds Flamur Kastrati kalte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo for en "jævla soper".

Brice Wembangomo sier at han selv, i løpet av sine 20 år i Norge, ikke har opplevd rasisme på en fotballbane.

– At det skjer hets tre ganger på kort tid nå, det klarer jeg ikke å skjønne. Spesielt ikke når vi har den kampanjen vi har nå og spillerne går med båndene vi går med, sier Wembangomo.

Han sikter til den nyopprettede aksjonen Stopp, som på mange måter er norsk fotballs kamp mot rasisme.

Brice Wembangomo mener reaksjonene de siste ukene viser at samfunnet er i ferd med å ta rasisme og diskriminering i fotballen mer på alvor.

– Ja, så absolutt. Og det er jeg selvfølgelig veldig glad for. Ta for eksempel saken med Start: Siden jeg ikke hørte noe, så kunne jo de bare holdt stilt. Men at de tar saken på egenhånd, viser at folk står opp og prøver å få gjort noe med det. Jeg tenker at det er første steg. Så må vi bare jobbe for alle sammen at vi skal slippe å se mer av sånt. For det er ikke sånn det skal være i 2020, sier han.