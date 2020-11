Smalt modellutvalg og biler i høye prisklasser, gjorde at det tok tid før Lexus-salget begynte å løsne i Norge. Men da de lanserte kompakte CT 200h tilbake i 2011, ble det mer fart i sakene.

Her gikk Lexus inn i en for dem helt nytt segment. CT 200h var en femdørs kombi, i Golf-klassen. Lexus solgte den kun som hybrid i Norge. Det betyr 1,8-liters bensinmotor og en elmotor. Drivlinjen kjenner vi også fra mer folkelige Toyota Prius.

Salget var ganske bra, særlig i starten. Bilen var også ekstra viktig på den måten at den hentet mange nye kunder til Lexus.

Men etter hvert som bilen begynte å trekke på årene, bremset det mer opp. Og nå er det slutt, CT har pent og stille forsvunnet ut fra det norske markedet.

SUV som gjelder

Det skjer etter at produksjonen for Europa stoppet i sommer. CT 200h er nå ute av prislistene til den norske importøren.

Dette gjelder forresten også sedanen IS som har vært med oss i en årrekke og som i perioder har klart å yppe seg ganske godt mot det tyske trekløveret Mercedees C-Klasse, BMW 3-serie og Audi A4. Også coupéen RC er borte fra det europeiske markedet.

I stedet er det SUV som gjelder for Lexus i vår del av verden nå. Lenge var store og eksklusive RX eneste bil fra Lexus i denne klassen. Men de siste årene har den fått selskap av to mindre biler, NX og UX.

Salgsmessig er det UX som går best, etterfulgt av NX og RX.

Er dette verdens beste brukt-SUV?

CT er en kompakt kombi, i Golf-klassen.

Kommer med elbil

Her i Norge gjør Lexus seg nå klare til å rulle ut sin aller første elbil ut i forhandlernettet. UX 300e er som navnet tilsier den elektriske utgaven av UX. Den blir samtidig første elbil ut fra Toyota-konsernet som Lexus er en del av.

I elbillandet Norge er dette en etterlengtet modell. Etter litt frem-og-tilbake med prisene i år, er det nå klart at bilen starter på 369.000 kroner, da snakker vi innstegsmodellen Comfort. Øverst på prisskalaen finner vi utgaven som heter Luxury Sun, den blir din for 472.500 kroner.

En Lexus som lader: UX 300er er første elbil ut fra Toyota-konsernet. Snart er den i Norge.

Svært god kvalitet

Elektriske UX har rekkevidde et stykke over 300 kilometer. Med hurtiglading på maks 50 kW, har den noen begrensninger i forhold til de beste rivalene, både på rekkevidde og ladefart.

Til gjengjeld kjører Lexus selv hardt på luksusfaktor og særpreg. Kvaliteten på bilene deres er også kjent for å være i toppklasse, samtidig som kundetilfredsheten i Norge er svært høy.

Her er det nok grunn til å tro at elektriske UX bil appellere til mange eksisterende kunder, kanskje særlig de som i dag eier en CT. I tillegg er det ikke unaturlig å se for seg at mange som i dag kjører Toyota Prius er i målgruppen. Dem er det ikke rent få av.

LES MER: Kutter prisen – like før bilen er i Norge

Særpregede løsninger inne i CT, her viser Lexus at de tenker litt annerledes enn de tyske premiummerkene.

Under 100.000 kroner

Tilbake til CT 200h: Nå er det altså bruktmarkedet som gjelder her. Der ligger det i overkant av 50 biler til salgs.

Prisene starter på under 100.000 kroner, da snakker vi typisk 2011/2012-modeller som har gått fra 150.000 kilometer og oppover.

Går du opp til 150.000 kroner, er det svært mye å velge mellom. Da er bilene gjerne fra 2012-2014, mange har kilometerstand på under 100.000.

Kvaliteten er generelt svært god, det er få kjente feil og problemer. Her hører det også med til saken at mange biler har levd rolige og beskyttede liv, gjerne som bil nummer to. Det er derfor lov å være kresen hvis du skal ut på CT-jakt.

CT 200h: En av de beste bruktbilene du kan kjøpe

Se video av den nye Lexus-elbilen under: