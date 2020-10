Reiselystne nordmenn ser mot sommeren 2021 – ett land peker seg ut

Det blir bare kaldere og kaldere i Norge de neste månedene, og da er det ikke rart om enkelte kjenner på savnet etter et varmere klima.

For de fleste ble sommerferien i 2020 spolert, slik at man i stedet måtte rette blikket mot sommeren 2021. Det er det også mange som har gjort de siste ukene, skal vi tro reiseselskapene.

– Vi ser at mange er inne på nettsidene våre og drømmer seg bort. Selv om man ikke kan reise nå, er det ingen tvil om at reiselysten er der, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI.

Også Apollo Reiser opplever at mange nordmenn ønsker seg sørover.

– Det er vanskelig å vite hva som skjer framover, men vi ser en enorm reiselyst. En undersøkelse blant våre kunder viser at nesten 60 prosent vil reise til utlandet så fort det blir mulig, sier PR- og innholdsansvarlig Beatriz Rivera i Apollo.

Forlenget reiserådet

På grunn av koronapandemien blir nordmenn frarådet å reise til utlandet hvert fall frem til begynnelsen av neste år. I slutten av september forlenget Utenriksdepartementet sine globale reiseråd fra 1. oktober til 15. januar.

– Vi er fortsatt langt unna en normalsituasjon og smittesituasjonen endrer seg raskt. Derfor velger vi å videreføre det globale reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Vi fortsetter å gjøre unntak for land i EØS/Schengen-området som har tilstrekkelig lav smittespredning. Unntakene fra reiserådet er ikke en oppfordring til å reise utenlands, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i september.

TUI og Apollo ser at nordmenn er håpefulle for en bedre koronasituasjon neste år, og at noen allerede gjør bestillinger.

– Folk booker reiser allerede fra januar og inn mot sommeren, så det er mange som vil ut og reise fortest mulig, sier Aspengren.

Apollo forteller at overraskende mange valgte å utsette sine 2020-reiser til 2021.

– Derfor ligger vi allerede foran normalt salg for sommeren 2021, men det er enda tidlig. Den siste tiden har vi sett en markant økning i folk som søker på ferier til neste år, sier Rivera.

Unntakstilstand

Normalt er Spania et svært populært ferieland for nordmenn. Det er imidlertid ikke Spania som er favoritten til de som nå bestiller ferie for sommeren 2021. Det har trolig har sammenheng med smittesituasjonen i landet.

Søndag erklærte Spanias statsminister Pedro Sánchez nasjonal unntakstilstand i landet, som vil vare til mai 2021 dersom nasjonalforsamlingen godkjenner det. Det innebærer blant annet portforbud fra klokka 23 til 6 i hele landet unntatt Kanariøyene.

Unntakstilstanden åpner for at regionene får myndighet til å begrense reising inn og ut og forlenge portforbudet om nødvendig.

Onsdag ble Spania det første landet i Europa som registrerte over én million koronasmittede, og nesten 35.000 mennesker har dødd av viruset hittil. Sánchez sa tidligere i uka at det virkelige tallet trolig er tre millioner smittede, skriver NTB.

Spania var nærmest helt nedstengt fra 15. mars til 21. juni, et tiltak som var et av de strengeste i Europa. Sánchez sier han til enhver pris ønsker å unngå en så streng nedstengning igjen.

Favoritten

Mens få tør å bestille reiser til Spania til neste års sommerferie, forteller reiseselskapene at det er ett land som virkelig peker seg ut som nordmenns favoritt.

Kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren. Foto: TUI

– Hellas er helt klart mest populært, Hellas er også vanligvis et populært land, men nå stikker det seg spesielt ut i forhold til andre reisemål, sier Aspengren.

De siste tallene fra European Centre for Disease Prevention and Control viser at Spania har 394 smittede per 100.000 innbyggere. Til sammenligning har Hellas under 79 smittede per 100.000 innbyggere.

– Hellas har vært gode på å kontrollere smitten og holdt seg stabile. Flere reiste dit denne sommeren og opplevde at ting fungerte. Vi ser at Hellas peker seg ut som et populært reisemål blant folk over hele Europa, sier Aspengren.

Hun forteller at det er flest voksne som velger å bestille sommerferie for 2021 nå, mens barnefamilier er mer avventende.

– Vi er selvfølgelig ikke oppe på normalt salgsnivå, men det er et jevnt trykk. Det er ingen tvil om at mange er inne på nettsiden og drømmer seg til steder som Maldivene, sier Aspengren.

Folk velger trygge reisemål

Også Apollo ser at Hellas er uvanlig populært sammenlignet med andre land.

– Det er først og fremst Hellas folk vil til. De ser at greske myndigheter har vært gode til å håndtere koronaviruset sammenlignet med andre land. Mye av det handler nok også om at mange vil velge trygge reisemål hvor de vet at det er et godt opplegg, sier Rivera.

PR- og informasjonsansvarlig i Apollo Reiser, Beatriz Rivera Foto: Apollo

Hun understreker at det er lave tall sammenlignet med det som er vanlig, men påpeker også at det er lenge til sommeren 2021.

– Vi tror nok ikke det vil bli den samme salgsboomen som vi pleier å ha i romjulen, for mange vil nok vente og se hvordan ting utvikler seg. Det er forståelig at folk venter, men samtidig ser vi en enorm reiselyst, sier Rivera.

TUI og Apollo håper det snart blir mulig å reise igjen.

– Det er helt avhengig av utviklingen videre, og vi må nok nærmere sommeren for å vite mer om hvordan det blir. De neste månedene blir viktige, sier Aspengren.

– Det er selvfølgelig helt umulig å vite både for oss og kundene. Men vi er positive og håper ting ser bedre ut sommeren, sier Rivera.

Mange vil reise på «grønt lys»

Flyselskapene er fortsatt i en svært vanskelig situasjon som følge reiserestriksjonene. Tall fra Finn Reise viser at det nærmest utelukkende er innenlandsreiser som bestilles nå.

Kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge. Foto: Caroline Roka / Finn

– Vi ser noen flybookinger til Istanbul, London, Bangkok, Alicante og Gran Canaria, men det er i praksis full stopp av bestillinger til utlandet. Det er innenriksturer som holder liv i flybestillingene, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise.

Han sier det er få som tror på utenlandsreise denne vinteren, men at det er mange som kommer til å reise neste sommer dersom det blir «grønt lys».

– Alt er avhengig av eksterne faktorer som reiserådene og om det kommer en vaksine. Når disse faktorene er på plass, blir det spennende å se om det er et stort oppdemmet behov for å reise igjen, sier Berge.

Også Finn Reise opplever at mange nordmenn er inne på nettsidene for å sjekke ut ulike reiser, samtidig som de venter med selve bestillingene.

– Dette kan endre seg, da bransjen har lagt opp til meget liberale avbestillingsregler og at eventuelle avbestillinger skal tilbakebetales raskt, sier Berge.