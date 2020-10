TV 2-ekspert spår Haaland som toppscorer i Champions League

Se Borussia Dortmund-Zenit onsdag fra 20.30 på TV 2 Sport 1 og Sumo!

Champions League-sesongen ruller videre, og onsdag skal Erling Braut Haaland (20) og Dortmund i aksjon på ny.

I den TV 2 Sport 1-sendte kampen hjemme mot Zenit vil jærbuen forsøke å pynte på en allerede spinnvill scoringsstatistikk i Europas gjeveste klubbturnering, og skal en tro TV 2s fotballekspert er det all mulig grunn til å håpe på nye norske scoringer i ukene fremover.

– Han er definitivt en av Europas heteste spisser for tiden, noe vi ser tydelige eksempler på i alle kampene han spiller. Zenit imponerte ingen da de tapte mot det alle hadde trodd skulle bli gruppejumboene fra Club Brugge sist, så jeg vil faktisk bli mer overrasket om Haaland ikke scorer enn om han scorer i onsdagens kamp, sier Jesper Mathisen.

Det er en tanke Marcus Jenssen Olsen i BVB Norway kjenner seg igjen i.

– Det er et synspunkt jeg kan stille meg bak. Det er ikke noe overraskende at han scorer ett eller to eller tre mål lenger, for han er såpass god nå. Han har normalisert det å score mål, er jo en målscorer av rang og har på en måte skapt en forventning rundt seg om at han scorer mål i hver kamp. Og det er jo fordi han gjør det også, sier mediansvarlig i den norske supporterklubben.

OPTIMIST: Dortmund-supporter Marcus Jenssen Olsen (til høyre) spår nye Braut Haaland-scoringer denne sesongen. Foto: Privat

Oppgjøret mot Zenit onsdag blir Braut Haalands tiende i Champions League-karrieren, der han på åtte opptredener forrige sesong fant veien til nettmaskene hele ti ganger. Med ny scoring i åpningsrunden i 1-3-tapet mot Lazio forrige uke, har den norske spisstjernen uansett - med sine minimum elleve - scoret mer i løpet av sine ti første kamper enn noen andre spillere i turneringens historie.

– Det han har drevet på med når Champions League-hymnen runger før kampstart er egentlig bare helt spinnvilt. I begynnelsen sammenlignet man med Rooney, Raul og de aller største, men at han nå uansett har fått den scoringsmessig beste starten over ti kamper er det bare å ta av seg hatten for, sier Mathisen.

Scorer oftere enn en gang i timen

Mål hvert 59. minutt i Champions League er fasiten så langt for Braut Haaland, som forrige sesong - der han spilte de første seks kampene for Red Bull Salzburg og bare to for Dortmund - kun hadde Robert Lewandowski foran seg på toppscorerlisten i turneringen.

Nå mener TV 2s ekspert at den norske 20-åringen er favoritt til å sikre seg selveste toppscorertittelen denne sesongen. Etter hat trick i debuten i turneringen mot Gent for et drøyt år siden, er det nemlig ikke lenger overraskende å se spissfenomenet dunke inn scoringer på den største scenen.

– Jeg tror han kan vippe Lewandowski av pinnen, og det begrunner jeg med at Dortmund har en relativt enkel gruppe som jeg tror de vil score veldig mange mål i. Både Zenit og Club Brugge er lag Haaland fort kan komme til å score hat trick mot igjen, sier Mathisen.

– En spiller for alle anledninger

Dortmund-supporter Jenssen Olsen tror også på scoring i kveld.

– Han scoret mot Lazio sist, mot Schalke i helgen og to i serieåpningen. Så jeg tror fort det er realistisk at han scorer i kveld og i de fleste kamper fremover. Han er en spiller for alle anledninger.

– Hva tenker du om toppscorerkandidaturet?

– Det er ikke umulig at han blir toppscorer, selv om han har konkurranse fra et par andre kandidater. Men det at han kommer til å være helt i toppen ser jeg ikke bort ifra, sier BVB-supporteren.

Spår scoringsantall som har gitt toppscorertittel annenhver sesong

På oddsmarkedet er det kun Lewandowski som gir mindre igjen for pengene, til tross for at polakken har gått målløs av banen i to kamper allerede, mens Haaland hos de fleste bookmakerne figurerer i området like bak. Der befinner også Cristiano Ronaldo og Lionel Messi - de to mestscorende i turneringens historie - samt Kylian Mbappé seg.

– Det er bare å se på de navnene og få vann i munnen av hva Erling Braut Haaland driver på med. Vi vet at Lewandowski allerede ligger ett mål bak Haaland nå, og selv om jeg tror Bayern kan komme til å gå lengre enn Dortmund til slutt, blir jeg ikke overrasket om vi ser Haaland score 10-12 mål i Champions League denne sesongen. Det kan fort være nok til å trone øverst til slutt, sier Mathisen.

Har lagkamerater som forer ham

Tolv scoringer har vært nok til å bli toppscorer i Champions League i fire av de siste åtte sesongene, og annenhver sesong gjennom hele forrige tiår. (Se tabell nederst i artikkelen.) Skal nordmannen nå det antallet, er han nok imidlertid avhengig av å spille for et lag som får minst et par kamper utover høstens gruppespill.

– Det er litt vanskelig å slå fast hvor langt man skal forventet at de kommer, men jeg forventer jo at de kommer seg ut av gruppen. De har ikke en særlig vanskelig gruppe. Og så kommer det helt an på hvem man møter i sluttspillet. En kvartfinale mener jeg uansett er realistisk å håpe på, sier Jenssen Olsen.

TV 2s ekspert poengterer også at måten Dortmund opptrer på offensivt er noe som vil gagne den norske storscoreren utover høsten.

– De kommer altså til så vanvittig mange sjanser i løpet av hver eneste kamp, og det virker som om de andre spillerne gjør alt de kan for å fore sin norske superstjerne. Marco Reus, Jadon Sancho, Thorgan Hazard, Julian Brandt og den gjengen der kommer til å fore og fore hele sesongen. I tillegg har de et par veldig spennende unggutter i amerikanske Giovanni Reyna og engelske Jude Bellingham, samt bidrag fra offensive backer som Raphaël Guerreiro og Thomas Meunier. Det er rett og slett perfekte arbeidsvilkår for en ung, målkåt okse fra Jæren, sier Mathisen.

I onsdagens sending skal TV 2s ekspert se nærmere på et par av disse. Gå ikke glipp av det - på TV 2 Sport 1 fra 20.30!

Økt Dortmund-interesse i Norge

Dortmund-supporter Jenssen Olsen gleder seg stort over det norske inntoget i favorittklubben, og er også klar på at interessen generelt har tatt seg betraktelig opp rundt hans gule yndlinger.

– Interessen har økt betraktelig bare de siste månedene. Vi har fått drøssevis av nye påmeldinger i supporterklubben. Erling Braut Haaland har virkelig satt Dortmund på kartet for fotballglade nordmenn. Vi merker at klubben har et helt annet fotfeste i landet i dag enn det vi hadde før Haaland kom, avslutter han.

Se Borussia Dortmund-Zenit onsdag fra 20.30 på TV 2 Sport 1 og Sumo!