Kilder til TV 2: Strammer inn reglene for utenlandske arbeidere

– Vi er bekymret for at vi har store smitteutbrudd som relaterer seg til arbeidsreisende, unge og til enkelte miljøer og geografiske områder i byene. Vi prøver å innsette målrettede tiltak mot disse tre områdene, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2 mandag morgen.

FHI sin ukesrapport viser at importsmitte står for en betydelig del av smitten i Norge, som økte fra 19 til 23 prosent i forrige uke. Polen står for over halvparten av smittetilfellene.

Derfor vil regjeringen stramme inn på disse områdene, ifølge TV 2s kilder:

Det blir krav om enerom på brakkerigg.

Krav om testing hver 3. dag.

Fritidskarantenen fjernes. Når er ikke avklart. Utenlandske arbeidere har til nå sluppet ti dager karantene for å kunne holde hjulene i industrien i gang.

Det var NRK som først omtalte tiltakene. Kilder sier innskjerpelsen kan få store konsekvenser for bedrifter og at virksomheter kan bli nødt til å stenge ned.

Saken oppdateres.