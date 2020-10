Kastrati får ikke trene eller spille kamp

Under søndagens kamp mellom Vålerenga og Kristiansund kom en tydelig forbannet Flamur Kastrati med en kraftsalve rettet mot Vålerengas trener Dag Eilev Fagermo.

– Hold kjeft og sett deg ned, jævla soper, sa Kastrati.

Fotballspilleren har siden lagt seg flat og beklaget ordbruken. Kastrati hevder han ikke visste hva «soper» betydde.

Kristiansund vil ikke la Flamur Kastrati delta på trening eller i kamp så lenge saken er til behandling hos NFF og i klubben. Det bekrefter klubben i en pressemelding mandag.

Norges Fotballforbund følger standard prosedyrer i slike saker.

– Vi har begynt å samle sammen opplysninger rundt saken og skal ha et møte ved 12-tiden mandag. Det er standard prosedyre i slike saker, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, til NTB.

Etter møtet blir det trolig klart om NFF går videre med saken eller ikke, men mye tyder på at det vil komme med en reaksjon, men det er gjennom NFFs disiplinærutvalg.

– Har du fått med deg at Kastrati forklarte til VG at han ikke visste at uttrykket «soper» var nedsettende overfor homofile?

– Det kan ikke jeg svare på. Det er opp til vårt disiplinærutvalg å si noe om, svarte Fisketjønn.

Angrepsspilleren sier til VG at det siste han ville gjøre var å hetse noen.

– Jeg håper at ved å fortelle sannheten, at jeg har vært skammelig ignorant, at jeg blir tilgitt, ikke av NFF eller KBK, men de jeg har gjort det vanskeligere for. Jeg har vært en outsider hele livet og det siste jeg vil er å hetse noen, sier Kastrati.

I mandagens pressemelding uttrykker Kristiansund at de er glade for at Kastrati har tatt avstand fra egen oppførsel.

«KBK er glad for at Flamur Kastrati på eget initiativ har gitt en tydelig beklagelse for det som skjedde gjennom et intervju med VG. Det er riktig som Kastrati sier, at det fortsatt må arbeides for likeverd på alle områder i samfunnet, også innen fotballen. Det gjelder kamp mot rasisme, det gjelder kamp mot diskriminering på grunn av legning. Derfor har KBK lenge stått i front for homofiles rettigheter. Vi har engasjert oss på flere måter i dette arbeidet, og det vil fortsette med uforminsket styrke.»