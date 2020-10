Snakker ut om sjokk-exiten

I uke etter uke har Birgit Skarstein (31) og dansepartner Philip Raabe (20) imponert både dommere og seere i årets sesong av Skal vi danse på TV 2.

Til tross for høye dommerpoeng – også på lørdag – måtte paret ut i danseduell mot P4-programlederen Michael Andreassen og Ewa Trela. Til slutt var det Birgit og Philip som måtte gi tapt for drømmen om Skal vi danse-pokalen.

For første gang på lenge skal de derfor ikke på dansetrening denne uken.

– Det er en veldig trist følelse, jeg er litt i sjokk fortsatt. Det å gå fra det som har blitt våre rutiner, til at rutinen skal gå tilbake til det det vanlige liv, det er veldig rart å tenke på, sier Philip til God morgen Norge.

– Du går inn i det med hud og hår og tror på det 100 prosent. Du vet at alt kan skje, men jeg var ikke helt forberedt på at vi skulle ryke nå, jeg var ikke det. Men det er «the name of the game», alt kan skje hver gang og det må man være forberedt på, sier Birgit.

Venner glemte å stemme

I hele sin idrettskarriere som roer har Birgit vært vant med at så lenge du jobber på, leverer og er førstemann over målstreken, så vinner du. Slik er det imidlertid ikke i dansekonkurransen - der har publikum en stor makt.

– I min idrett må man levere teknisk og fysisk, og det var det vi hadde konsentrert oss om her også; å levere så bra dans som overhodet mulig og levere til dommerne. Også har du det ekstra momentet her som går på seerstemmer, og det er en joker som det er vanskelig å jobbe med, innrømmer 31-åringen.

Hun forteller at det kan virke som at enkelte har tatt det å stemme for gitt.

– Det var mange som ikke var helt forberedt på at de måtte stemme. Mange venninner av meg sa; «Men søren, vi stemte ikke, for vi trodde ikke at du skulle ryke nå», så det var mange som ble tatt på senga – rett og slett.

– Vi har flytta fjell

Birgit forteller at de har fått mange tilbakemeldinger både før og etter sjokk-exiten på lørdag.

– Det har vært vanvittig mye støtte og kjærlighet og det har betydd mye for mange.

Likevel legger ikke danseparet skjul på at det også har vært mye negativt i deres retning denne høsten.

– Det er veldig mange positive og negative, men det er mange negative som sier: «Hvordan kan en rullestol danse?». Når de tenker dans og ikke vet så mye om dans, så tenker de at dans handler om trinn. Men for meg handler dans om fine bilder, et fint budskap og hvordan vi kan skape et fint bilde mellom meg og Birgit – det er det folk ikke har forstått, forteller 20-åringen.

– Det er fort gjort å henge seg opp i det som er annerledes enn det som er likt. Jeg hadde håpet at vi gjennom dansen kunne vise at det er faktisk bare dans, uavhengig om man danser med hjul eller med ben, for det er underordna, sier OL-vinneren, og legger til at hun håper at hun har klart å overbevise det norske folk om nettopp dette:

– Jeg tror den beste måten å snu kritikerne på er å vise at det er kan være fint, og det tror jeg vi har fått til. Jeg tror vi har vist at det å danse med hjul kan være kult og fint og at det å være annerledes ikke nødvendigvis er feil, men at det er annerledes, og at det er mange måter å se det på. Så tror jeg vi har flytta en del fjell, vi har gitt noen ekstra perspektiv og vi har gitt noen nye referanser.

De siste dagene har Birgit mottatt meldinger om at det er bra at de røk ut, slik at konkurransen kan starte på ekte og at de ikke hadde noe i programmet å gjøre.

– Da tenker jeg at det var viktig at vi var med, og kanskje har vi vært med på å tråkke opp noen veier, slik at det kan være lettere for nestemann, påpeker hun.

Et tett bånd

Flere måneder med dansetrening er over, og hverdagene deres går nå tilbake til normalen. Birgit forteller at hun er stolt over hva hun og dansepartneren har fått til.

– Jeg er veldig stolt over det vi har gjort. Jeg er veldig stolt over Philip og den måten han har møtt dette på og det vi har klart å skape. Det tror jeg har vært positivt. Også tar jeg til meg alle de hyggelige tilbakemeldingene, spesielt fra barn som synes at dette har vært innmari kult.

Også Philip er imponert over innsatsen til Birgit denne høsten.

– Det er utrolig vanskelig å lære seg en dans på en uke og jeg er veldig stolt over Birgit og at hun har klart det, for det er veldig vanskelig å danse. Hun har den elite-innstillingen til å pushe seg selv, jobbe hardt, aldri gi opp og vil virkelig mer og mer, uansett hvis jeg sier at det holder og at det er bra nok. Det har vært en utrolig glede å jobbe med Birgit.

Når spørsmålet kommer om det blir noe mer dans i rullestol, kikker de lurt bort på hverandre, før de sier:

– Vi får se, vi må roe oss litt først.