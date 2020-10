Norske Maria (31) ble kjendis over natten etter dette stuntet

Maria Sandberg (31) hadde aldri intensjoner om å bli kjendis da hun kjøpte sin første snøskuter i en alder av 20 år.

I dag er hun likevel en av de mest populære og ettertraktede frikjørerne i Norden.

Etter en forespørsel om å kjøre over et vann iført BH og bukse, eksploderte både innboksen og følgerskaren.

TV-aktuell

31-åringen fra Evenkjer er generelt glad i fart, spenning og raske motoriserte kjøretøy. Nå er hun aktuell i TV 2s nye dokuserie «Sledheads».

– Snøskuter har vært en stor del av barndommen og oppveksten min. Det har vært naturlig og kommet inn mer morsmelka. Det er på tide at det kommer noe snøskuterrelatert på TV, så andre kan få litt kunnskap og innblikk, sier Sandberg til TV 2.

SKILLER SEG UT: Maria kjøpte sin første snøskuter i 2010. Foto: Eirik Adde/TV 2

Eventyret startet i 2013 da 23 år gamle Sandberg ble spurt om å delta i en av svenske Petter Grimborgs filmer, kalt «Ruffriders 9».

– Han spurte om jeg kunne kjøre i bikini over et vann på fjellet. Jeg tenkte at det var en kul greie. Jeg er jo ei vanlig jente og hadde ikke reflektert over ringvirkningene. Da jeg startet med snøskuter så var det ikke det miljøet som er i dag. Jeg var litt «alene om benet» som jente, forklarer nordlendingen.

«Jenter kan ikke kjøre snøscooter»

Men filmdebuten bar ikke kun med seg positive tilbakemeldinger. Det skapte store reaksjoner, og Sandberg ble fortalt at hun som jente verken kunne eller skulle sitte på en snøskuter.

– Jeg fikk mange meldinger om at jeg ikke kunne kjøre snøskuter. Det provoserte meg, så da bestemte jeg meg for at jeg skulle bli skikkelig flink. Og sånn skjedde det.

Frikjørere må krysse grensa for å få lov til å kjøre snøskuter. Foto: Elisabeth Nordsk/TV 2

– Har du møtt på andre fordommer?

– De aller første årene fikk jeg stadig høre at det var gutta som tilhørte det miljøet. Men det børsta jeg vekk. Ingen kan si at snøskuter kun tilhører gutter. Jeg ville trå frem foten og vise at jenter faktisk kan, i tillegg til å inspirere andre.

Sandberg forteller at hun stadig får meldinger fra ukjente jenter som spør om tips fordi de er usikre og synes det er ekkelt å kjøre med gutter – nettopp fordi de føler de ikke strekker til. Derfor bestemte Sandberg seg for å slette alle negative og nedlatende kommentarer på Instagram, hvor hun har over 176.000 følgere.

– Jeg sletter alle kommentarer om hvor dårlig jeg er som snøskuterkjører. Det er fordi jeg har unge følgere som jeg ikke ønsker skal lese at jeg ikke er god nok. Da føler de at de ikke gjør det godt nok heller.

Vil ha en debatt omkring regelverket

En av grunnene til at hun nå har valgt å dele livet sitt med seerne gjennom dokuserien «Sledheads», er for å ta opp kampen mot regelverket.

I Norge er det nemlig ikke lov med motorferdsel utenfor angitte løyper. Og de er det ifølge Sandberg få av. Hun mener regelverket er utdatert og helt bak mål.

EKSTREMSPORT: Maria ønsker en debatt omkring kjøring i Norge. Foto: Elisabeth Nordsk/TV 2

– Jeg ønsker at det skal bli en debatt. Vi kan knapt starte opp en snøskuter før vi blir sett på som kriminelle. Vi som bor ute i «gokk» har ikke så mye annet å gjøre, og er det ungdommer som ønsker å kjøre fritt i naturen så heller det enn an de ligger rusa i veikanten.

For å kunne kjøre fritt, må Sandberg og vennene hennes kjøre helt til Riksgrensa. I Sverige er reglene helt annerledes.

– Vi har så mye skog og fjell i Norge at vi må kunne avse en flekk til frikjøring. Vi ønsker å komme oss så langt vekk fra dyr og mennesker som overhodet mulig. Vi kjører ikke bak folk som spiser kvikklunsj, eller inn i reinflokker. Vi holder på med frikjøring og søker terrenget utenfor.

31-åringen håper på positive ringvirkninger etter dokuserien, som hadde premiere mandag 26. oktober.

– Jeg håper folk kan få opp øynene for snøskuter, og at flere skjønner hva det dreier seg om. Målet mitt hele veien er å kunne endre regelverket. Det må bli en debatt. Det må opp og frem, avslutter Sandberg.

