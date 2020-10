Skabb-medisin blir endelig gratis: – Det har vært umenneskelig

Kjendisfamilie og småbarnsfamilie jubler over at FHI og Statens Legemiddelverk har tatt grep for at den pågående epidemien skal bli slått ned.

I høst har TV 2 publisert flere artikler med en rekke familier som har brukt titusenvis av kroner på en behandling som ikke har fungert.

Over lengre tid har overleger rundt i hele landet uttrykt bekymring for hvordan Norge takler en pågående skabb-epidemi.

Skabb er små midd som graver ganger og legger egg under huden. Det skaper en intens kløe som ofte resulterer i sår på huden, ifølge FHI.

Emilia Signe Hugdahl, overlege ved hudavdelingen på Haukeland universitetssykehus, er en av legene som har ropt varsko på grunn av prisene.

– Vi står i fare for en smittespiral fordi det koster så mye. Skabb kan vi bli kvitt, men det er viktig at behandlingen gjennomføres korrekt. Da nytter det ikke at prisen er så høy. Jeg håper myndighetene anerkjenner økningen i forekomsten av skabb og det økonomiske aspektet ved behandlingen, som per i dag er usosialt, sa Hugdahl til TV 2 tidligere i høst.

Statens Legemiddelverk bekrefter over TV 2 at de nå har godkjent en medisin på blå resept, noe som gjør at man kan få refusjon på medisinen.

– Umenneskelig

Småbarnsfamilien Danielsen ble smittet av skabb for ett år siden. Det skulle ta de seks måneder og regninger på 70.000 kroner for å bli kvitt midden.

På vegne av andre familier jubler Danielsen over nyhetene. Det var avisen Nordhordland som først omtalte situasjonen til Danielsen.

– Skabb er rett og slett umenneskelig å stå i. Det er så dyrt, og det endrer hele livssituasjonen til en familie. At en mor kan gå til legen, vel vitende om at det er en økonomisk trygghet i bakhånd, gjør alt mye lettere, forteller firebarnsmor Camilla Danielsen fra Bergen.

Selv om familien er ferdig med sin behandling, frykter hun at de blir smittet igjen. Nyheten om at det nå blir gitt økonomisk støtte beroliger Danielsen.

– Vi har gått hele tiden og skrapt sammen penger for å få til neste runde. Jeg blir roligere av å vite det. Hvis vi skulle få det igjen, så vet jeg at vi ikke knekker sammen. Det hadde ikke vært håp uten at det ble blå resept. Vi har ikke kredittkort eller samvittighet til å spørre om penger fra familie, forklarer firebarnsmoren.

FunkyFam: – Endelig

Kjendisfamilien Funkyfam med mor Trude Vasstrand (56), Jørgine (30), tvillingene Emil og Silas (23), og lillebror Noah (18) fra tv-serien FunkyFam har også hatt sin runde med skabb.

I serien kan man se familien få panikk da de oppdaget at de var smittet av skabb. Mor Trude Vasstrand gleder seg over nyheten.

– Endelig! Det er synd at det sitter så langt inne å gjøre noe de burde gjort for lenge siden, men det er helt nydelig at de endelig har tatt til fornuft, forteller Vasstrand til TV 2.

Hun håper i likhet med barnefamilien i Bergen at dette kan være med på å bli kvitt skabb.

– Epidemien er ikke over, og at de som står i det nå får støtte til å gjennomføre kur kan være et riktig steg. En av grunnene til at smitten har økt, er at jo det har vært så dyrt at mange ikke har hatt råd til å ta kuren, sier Vasstrand.

– Klar over problemet

I Norge er det i hovedsak to virkestoffer som blir brukt i behandlingen av skabb. Det er en Nix-krem med virkestoffet permitrin og tabletter med virkestoffet ivermectin.

For å lette på det økonomiske presset ble det avgjort hos Statens legemiddelverk at tablettene får en refusjonsordning.

– Vi er fullt klar over problemet med pengebruken knyttet til skabb, så det er bra at de som blir økonomisk hardest rammet får hjelp. Tidligere har det ikke vært noen godkjente medisiner som gjør at man kan søke refusjon, men dette ble endret nå, forteller Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk.

Nye retningslinjer

Madsen håper at den nye ordningen gjør at familier får fullført en sikker behandling slik at man blir kvitt skabben. Vilkåret er at pasienten har prøvd en full kur med Nix-krem som inneholder permitrin.

– Om det ikke fungerer med krem så skal de få støtte for den neste behandlingen slik at totalprisen blir mye mindre, forklarer han.

Forrige måned skrev TV 2 at store deler av fagmiljøet innen skabb varslet FHI om at daværende retningslinjer for behandling ikke fungerte.

Nå gjør FHI grep, og endrer retningslinjene for skabb-behandlingen.

– Vi fikk mange henvendelser om skabb på slutten av 2019, som kunne tyde på at våre råd ikke var tilstrekkelige. Vi hadde et møte i februar, men på grunn av korona har det tatt litt tid, men nå er det flere tiltak som er endret, og det er vi glad for, sier Horst Bentele, seniorrådgiver i avdeling for smittevern og beredskap i FHI.

Blant endringene er det nå nye rutiner for hvordan man skal bruke førstebehandling og hvilke virkestoffer som er anbefalt.