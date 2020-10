Lege risikerer ni år i fengsel etter sjokkavsløring

Det var tirsdag forrige uke at den gifte trebarnsfaren ble tatt på fersken i bilen, da han skulle bytte piller mot sex bak en bruktbutikk i Elwood.

Han erklærte seg skyldig på stedet.

I bilen hadde han ifølge The Washington Post piller, sexleketøy, kondomer, glidemiddel og et registrert våpen.

– Han ble tatt i gjerningsøyeblikket, da han forsøkte å bytte oksykodon mot sex med en prostituert person, sier distriktadvokat i Suffolk County, Timothy Sini, til CBS New York.

TATT: William Spencer på vei inn i retten i Suffolk County onsdag. Foto: CBS

Kjempet mot avhengighet

Oksykodon er et opioid i nær slekt med morfin og heroin.

Spencer har i langt tid høstet anerkjennelse fra lokalmiljøet for sin kamp mot blant opioidemisbruk, og har frem til nå vært en aktiv og respektert lokalpolitiker.

«Mine topprioriteringer er å holde nabolagene våre frie for narkotika og vold, og gi muligheter til ungdommen vår, beskytte strendene, havnene og drikkevannet vårt,» er noe av det Spencer skriver på Suffolk County Legislatures nettsted.

Jobber som pastor

Arrestasjonen har sendt sjokkbølger gjennom lokalmiljøet.

I tillegg til å jobbe som lokalpolitiker og øre-nese-hals-spesialist, jobber han ifølge sin egen nettside som pastor for Willow Manor Fellowship i New York.

Han skriver at han både som pastor, lege og lokalpolitiker har jobbet mot opiat-epidemien som herjer i USA.

«Opiatavhengighet har blitt en epidemi blant våre ungdommer på Long Island, og antall overdoser øker. Noen estimater sier at vi mister én innbygger per dag på grunn av de fryktelige effektene av narkotikabruk,» skriver han på nettsiden sin.

Etter at det ble avslørt at Spencer byttet nettopp opioider mot sex, kaller distriktsadvokat Sini det hele for «ekstremt urovekkende»:

– Det er ekstremt urovekkende at en person gjør slikt samtidig som han er en sittende lovmaker og i tillegg en lege, sier han.

Lurt trill rundt

Saken mot Spencer startet i september, da en prostituert kvinne som jobbet som informant for politiet døde av en heroinoverdose på et motell i Massepequa.

Etterforskerne undersøkte mobiltelefonen hennes. Ei uke senere begynte det angivelig å tikke inn melder fra Spencer, som ikke visste at hun var død, på telefonen.

Etterforskningen viste at de to hadde hatt kontakt i to år, og flere ganger møttes på parkeringsplassen til et supermarked.

Politiet skal ifølge Newsday ha utgitt seg for å være den prostituerte kvinnen som ville bytte piller mot sex, og dermed ble legen forrige uke lurt trill rundt.

– I kveld bytter vi, skal Spencer ha skrevet i en tekstmelding til den avdøde prostituerte kvinnens telefon.

Pågrepet i legefrakk

Spencer var iført legeuniformen sin da han ble pågrepet. Han tilstod på stedet, og påtalemyndighetene kaller siktelsen «ekstremt alvorlig».

Spencer risikerer ifølge NBC News ni år i fengsel.

I retten onsdag erklærte Spencer seg ikke skyldig, og ble løslatt etter å ha gitt fra seg passet, våpenlisensen og andre våpen han var i besittelse av.

Han må møte i retten igjen 26. februar neste år.

– Spencer har dedisert livet sitt til lokalsamfunnet, familien og pasientene sine. Ingenting ved disse anklagene kan ødelegge for disse bidragene, sier Spencers advokat Mark Goidell.

Spencer har mistet jobben som overlege ved øre-nese-hals-avdelingen på Huntington Hospital, men driver fortsatt sin egen praksis i Huntington.