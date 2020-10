Derfor kan hun bli Donald Trumps viktigste brikke i innspurten

Mandag skal Senatet i USA etter planen stemme over om Amy Coney Barrett blir ny dommer i Høyesterett.

48 år gamle Coney Barrett blir i så fall president Donald Trumps tredje høyesterettsdommer siden han flyttet inn i Det hvite hus for fire år siden.

Og nettopp derfor kan hun bli en svært viktig brikke i Trump sitt omfattende spill for å få en ny periode som president.

Dommerne i Høyesterett blir valgt på livstid, og kan dermed ha stor politisk innflytelse.

– Det aller viktigste ved denne utnevnelsen er at det er stor idelogisk forskjell mellom dommeren som blir erstattet, med erstatteren, sier politisk journalist i Nationen og skribent for AmerikanskPolitikk.no, Henrik Heldahl til TV 2.

De største forskjellene

Avdøde Ruth Bader Ginsburg var blant de mest liberale dommerne i Høyesterett i nesten 30 år, mens Coney Barrett er kjent for å være svært konservativ.

Amy Coney Barrett * Født i New Orleans i Louisiana i 1972 og er eldst av sju søsken. Faren var advokat for oljeselskapet Shell, moren var hjemmeværende. * Er gift og har sju barn, hvorav to er adoptert fra Haiti, det ene etter jordskjelvet i 2010. Yngste biologiske barn har Downs syndrom. * Tok sin første høyere utdanning på en liberal kunstskole i Memphis, Tennessee. * Utdannet seg som jurist på det katolske universitetet Notre-Dame i delstaten Indiana. Utdanningen var finansiert med fullt stipend. * Underviste og forsket ved Notre-Dame i 15 år før Donald Trump nominerte henne til dommer i en føderal ankedomstol i 2017. * Har arbeidet for den nå avdøde høyesterettsdommeren Antonin Scalia. Han mente at grunnloven må tolkes bokstavelig i tråd med synet til dem som skrev den, et syn som Barrett også har. * Som student engasjerte hun seg i kampen mot abort og forsvarte retten til liv fra unnfangelse til grav. Hun har også vært medlem i en kristen gruppe kalt People of Praise med vekt på åndelige opplevelser. Regnes som konservativ i en rekke verdispørsmål. * Ble i september nominert av president Donald Trump til å fylle den niende plassen i høyesterett. Den ble ledig etter at den liberale dommeren Ruth Bader Ginsburg (87) døde. Kilde: NTB

– De største forskjellene er at Ginsburg så på sin rolle i Høyesterett som å bidra til en stadig utvikling av folk sine rettigheter. Coney Barrett er en ideolog som har en snever måte å tolke grunnloven på, som igjen fører til konservative dommer, forklarer Heldahl.

HØRING: Amy Coney Barrett har de siste ukene vært til høring i Senatet. Foto: Leah Millis

USA-kommentatoren sier at Ginsburg og Barrett har to helt forskjellige måter å tolke grunnloven på, og trekker frem et eksempel:

– Coney Barrett ville trolig ikke stemt for å gi homofile rett til å gifte seg, om hun hadde vært i Høyesterett på den tiden, sier Heldahl.

Utnevnelsen av Coney Barrett gir de konservative dommerne et stabilt 6-3 flertall i Høyesterett.

– En president kan påvirke politikken i fire eller åtte år, en høyesterettsdommer i 40 år. Den lengstsittende, William O. Douglas, satt fra 1939 til 1975, forteller seniorforsker ved NORCE Hilmar Mjelde til TV 2.

Kontroversiell dom

I valget mellom George W. Bush og Al Gore i 2001 måtte det hele avgjøres i Høyesterett fordi resultatet var uhyre jevnt.

Høyesterett bestemte her at omtellingen i Florida måtte avsluttes, og dermed ga seieren til Bush.

– Dette var en 5-4 dom hvor de fem konservative dommerne stemte i Bushs favør, mens de fire venstreliberale dommerne stemte i Gores favør, sier Mjelde og legger til:

– Dette var en av de mest kontroversielle dommene i amerikansk historie.

I teorien kan dette skje også i år, sier ekspertene TV 2 har snakket med.

DEMONSTRASJONER: Flere har uttrykt misnøye med at Donald Trump får utnevne ny høyesterettsdommer kort tid før valget. Foto: J. Scott Applewhite

– Coney Barrett vil sannsynligvis være på plass på benken i tide til det, og hun vil neppe erklære seg inhabil, sier Henrik Heldahl.

– Veldig usannsynlig

Men for at dette skal skje må valgresultatet være uhyre jevnt, og skal man tro meningsmålingene akkurat nå, er det ikke noe som tyder på at dette vil bli tilfellet.

– Det er veldig usannsynlig, men hvis det skjer må man håpe at hun vil bruke sin beste dømmekraft. Det er ikke sånn at alle saker i Høyesterett blir bestemt rent politisk, sier Heldahl.

Trump hylles av tilhengerne for valg av høyesterettsdommer

Hverken seniorforsker Mjelde eller Heldahl tror utnevnelsen av Coney Barrett vil ha så mye innvirkning på selve valgkampen.

Det viktigste er imidlertid påvirkningen det vil ha på Høyesterett de neste 30-40 årene, og dermed hvor stort fotavtrykk Donald Trump setter etter seg selv, uavhengig av om han blir gjenvalgt eller ikke.

– Valget av henne vil nok ikke være avgjørende. Valgutfallet er totalt overdeterminert i år. Det vil si at det er allerede så mange øvrige enkeltfaktorer som hver for seg kan vippe valget i favør av Trump eller Biden, sier Mjelde.