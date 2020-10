Skalk lukene – nå kommer høstværet igjen

Forrige uke var det snø og forsmak på vinter som førte til kaos på Østlandet.

Nå kommer det mørke høstværet tilbake i store deler av landet.

En sørlig vind gjør at nedbørsskyer står på rekke og rad utenfor norskekysten.

– Nå er det mildvær på gang igjen. Det ser ut til at det blir opphold på mandag kveld, men så vil det komme et lavtrykk innover landet på tirsdag. Det vil føre til mye grått og tungt vær, forteller Ina Ynesdal, meteorolog ved StormGeo til TV 2.

Grått og vått

Fra tirsdag er det først og fremst i Sør-Norge at høstregnet kommer tilbake.

– Det er høsten som kommer for fullt. Vinden vil komme opp i frisk bris. Kombinert med mye nedbør, vil det bli skikkelig høstvær, forteller meteorologen.

For Sørlandet, Østlandet og Oslo-området må man belage seg på paraply og langstøvler.

– Det er Sør- og Østlandet som får det dårligste været i begynnelsen av uka. Vi har en sørlig vind, og da får vi en vind fra havet som gir vedvarende regn fra mandag kveld, hele tirsdagen og inn mot midten av uka, opplyser Ynesdal.

Både onsdag og tirsdag kan det komme 20-40 millimeter regn i løpet av døgnet.

Solen titter frem

Mens det regner i stort sett hele Sør-Norge på tirsdag, kan de som bor i Trøndelag og nord mot Finnmark glede seg over fint vær.

– Fra tirsdag det bli fint vær for Trøndelag og nordover. De vil få en god del opphold og perioder med sol, sier meteorologen.

I Nord-Norge starter det bra, men så skyer det til.

– I Troms og Finnmark vil de få fint vær på tirsdag, men så skifter det etter hvert til skyer og muligheter for regn inn mot onsdagen, sier Ynesdal.

Torsdagen gir håp

Regnværet vil fortsette for fullt på Sør- og Østlandet fra tirsdag og inn mot onsdagen.

– For Oslo vil det bli enda mer regn på onsdag enn hva som kom på tirsdag. Samtidig vil regnet også komme innover Vestlandet, samtidig som det blåser opp til kuling.

– Det blir stort sett regn for hele Sør-Norge på onsdag, utdyper hun.

Til tross for de dystre prognosene, ser det ut til at de mørke skyene forsvinner inn mot helgen.

– På torsdag ser det ut til at det snur noe. Da vil det bli muligheter for opphold, men med enkelte byger for Sør-Norge.

Inn mot helgen er det nok en gang Nord-Norge som stikker av med det beste været.

– Nord-Norge slipper nok billigst unna med skiftende vær fra onsdag av, men de vil få noe nedbør de også. Men ikke så mye som i Sør-Norge, sier meteorologen.