Vil sette inn spisse tiltak mot tre spesifikke grupper

Det var ved midnatt registrert 17.908 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 160 meldte tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 377 meldte tilfeller, ifølge tallene fra MSIS.

– Vi står foran den mest alvorlige situasjonen nå med å snu smitten siden mars, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til TV 2 i helgen.

Også assisterende helsedirektør Espen Nakstad er bekymret for den siste tidens utvikling.

– Vi ser at smitten har tatt seg opp. Vi har hatt en tilnærmet dobling av antall smittetilfeller. Det ser ut som at tiltakene ikke er tilstrekkelig for å forhindre at dette fortsetter å vokse, sier han til TV 2.

Klokken 14 er det innkalt til pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo. Klokken 16 vil regjeringen presentere nye nasjonale tiltak for å slå ned smitten.

Nakstad er særlig bekymret for at tre grupper driver smitten opp i Norge, og sier at regjeringen vil sette inn spesifikke tiltak rettet mot disse.

Strammer inn

I helgen kunne TV 2 erfare at råd for hjemmeselskap/-fester vurderes å reduseres fra 20 personer til 10 personer.

– Det viktigste å tenke over er hvor mange mennesker vi har kontakt med i sosiale sammenhenger som ikke er jobb og familie. Både hvor mange vi møter og hvor mange som er til stede samtidig i forsamlinger. For å stoppe smitten må vi være mer restriktive i forhold til det, sier Nakstad.

I tillegg er munnbind-påbud på kjøpesentre og avlyste bryllup og konfirmasjoner blant tiltakene regjeringen og byrådslederne i Oslo og Bergen vurderer.

Trolig vil også antallet personer som kan delta i private selskaper på «offentlig sted» reduseres fra 200 til 50.

Nakstad sier at regjeringen vil sette inn tiltak målrettet mot kommuner og regioner med mye smitte. I tillegg må personer som befinner seg i kommuner med lite smitte forvente å måtte forholde seg til nye nasjonale tiltak.

Tre grupper

Myndighetene er spesielt bekymret for smitte relatert til tre miljøer og grupper, og vil derfor spisse tiltak inn mot disse.

– Vi er bekymret for at vi har store smitteutbrudd som relaterer seg til arbeidsreisende, unge og til enkelte miljøer og geografiske områder i byene. Vi prøver å innsette målrettede tiltak mot disse tre områdene, sier den assisterende helsedirektøren.

I begynnelsen av sommeren kastet myndighetene lys over at de så en urovekkende trend der stadig flere unge ble smittet av viruset. Denne trenden har ikke snudd, ifølge Nakstad.



FHI sin ukesrapport viser at importsmitte står for en betydelig del av smitten i Norge, som økte fra 19 til 23 prosent i forrige uke. Polen står for over halvparten av smittetilfellene.

Mandag kunne TV 2 erfare at regjeringen strammer inn på regelverket for for utenlandske arbeidere.

Det blir krav om enerom på brakkerigg og krav om testing hver 3. dag. I tillegg fjernes fritidskarantenen fjernes, men når er ikke avklart.

NRK omtalte innstramningene først.

Problemet med viruset

Den assisterende helsedirektøren mener det er særlig et aspekt ved viruset som er utfordrende i forhold til smittespredningen.

– Problemet med viruset er at det er et ganske smart virus, som kan formere seg i nesa og i luftveiene, før immunforsvaret oppdager det og gjør deg syk. Du kan derfor smitte mange mennesker de første dagene hvor du ikke føler deg så syk, men hvor du er veldig smitteførende. Det er et problem, og det skiller dette viruset fra ganske mange andre, sier Nakstad.

Han mener derfor at tiltakene fremover må sikre at vi styrker etterlevelsen av de eksisterende smittevernreglene.

– Det er veldig viktig å holde seg hjemme ved det minste symptom og å teste seg tidlig, sier han.

– Alle tiltak kan bli aktuelle

Nakstad forklarer at koronaviruset har en selvforsterkende effekt. Når det blir mange smitteutbrudd med mange mennesker involvert, så vil smitten ta seg opp. Reproduksjonstallet, som viser hvor mange en syk person smitter, ligger på 1,1.

– Stigningen er imidlertid mye kraftigere i andre land enn Norge, så vi har en god mulighet til å snu trenden om vi skjerper oss noen hakk alle sammen, sier han.

Nakstad viser blant annet til situasjonen i Frankrike og Belgia, hvor kapasiteten begynner å bli sprengt på sykehusene.

– Det er veldig bekymringsfullt det som skjer i Europa akkurat nå. Det er fare for at noen land kan få det verre enn det de hadde i mars. Alle tiltak kan være aktuelle også i Norge hvis vi kommer i en like kritisk situasjon som i mars eller verre, sier han.