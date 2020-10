«Begynner å haste for Trump»

Joe Biden øker ledelsen på Donald Trump på TV 2s snittmåling. 78 år gamle Biden ligger nå 7,2 prosentpoeng foran presidenten. På torsdag ledet han med 6,6 prosentpoeng.

Det er ikke kommet mange meningsmålinger i helgen.

– Det er kommet to målinger som delvis fanger opp tiden etter debatten, sier valganalytiker Terje Sørensen.

– Ingen av disse går riktig vei for Trump.

Trump mangler fortsatt 50 valgmenn for å vinne. Grafikk: Helge Knudsen/TV 2

Vippestatene

Målt i antall valgmenn er stillingen den samme som før helgen. Joe Biden har 318 valgmenn, mens Donald Trump har 220. Han mangler fortsatt 50 valgmenn for å bli president. Skal han vinne disse må Trump forsyne seg med minst tre av statene i «første forsvarslinje», altså statene han vant med minst margin i 2016.

Trump har fortsatt kontroll i «andre forsvarslinje», men tallene svekker seg noe sammenlignet med sist uke. Det er slett ikke umulig at Joe Biden kan komme tilbake på offensiven i her. I så fall kan vi begynne å snakke om et veritabelt valgskred for Biden. Følg med på kolonnen som er merket "Endr". Det er utviklingen siden forrige TV 2-snitt.

Biden i 50-klubben?

Joe Biden ligger an til å få mer enn 50 prosent av stemmene. Han kan altså få et rent flertall i ryggen. Det vil gi Biden noe å skryte av. For selv om kjente presidenter som John F. Kennedy, Richard Nixon og Bill Clinton aldri fikk mer enn 50 prosent av stemmene, så er det ikke tvil om at det gir en ekstra stjerne i historiebøkene hvis man er valgt med et rent flertall.

På TV 2s snittberegning har Joe Biden aldri falt under 50 prosent. Det motsatte er tilfelle hos for eksempel Realclearpolitics.com, der Biden har beveget seg på begge sider av 50-tallet.

– Vi tar ut «vet ikke»-gruppen når vi beregner vårt snitt, forklarer Terje Sørensen.



Det er samme prinsipp som meningsmålerne benytter her hjemme, der partiene alltid kan summeres opp til 100 prosent.

– «Vet ikke»-gruppen er velgere som ikke blir talt på valgdagen og dermed ikke hører hjemme når vi estimerer hva som blir valgresultatet.

I tillegg viser Sørensens beregninger at andregruppen ikke blir større enn 3 prosent, en vesentlig reduksjon sammenlignet med 2016.

– Mange av dem som stemte på de alternative partiene går til Joe Biden i 2020.