Fra i dag kan du kjøre på firefelts motorvei helt fra Oslo til Moelv i Innlandet. Det skjer etter at siste del av E6 mellom Kolomoen og Moelv nå blir åpnet.

Hele prosjektet er på 43 kilometer, og er den lengste veistrekningen bygget sammenhengende i Norge noen gang. Med det nye E6-krysset i Moelv som åpner 1. desember vil hele dette omfattende prosjektet gjennom kommunene Stange, Hamar og Ringsaker være fullført.

– På grunn av alle veiåpningene de siste årene, reduseres reisetiden kraftig på viktige strekninger. Sammenlignet med 2009, tar det for eksempel mellom Oslo og Trondheim, nå nærmere halvannen time kortere tid å kjøre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Færre drepte

Når 2020 er historie, er nær 800 kilometer ny vei åpnet under denne regjeringen. Bare de siste to årene er det åpnet over 330 kilometer ny vei. Siden 2013 er samferdselsbudsjettet økt med 97 prosent, altså nesten en dobling på syv år.

Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Antall drepte i trafikken er redusert fra 187 i 2013, til 108 i 2019. Antall hardt skadde er også redusert.

– Trafikksikkerhet er veldig viktig for oss. Ett viktig tiltak for å få ned tallene på drepte og hardt skadde, er å bygge ny, trafikksikker vei. Det er gjort et veldig godt arbeid over mange år på denne fronten, som gjør at Norge har den laveste dødsraten sammenlignet med antall innbyggere. Det er vi stolt av, men det er ingen hvilepute. Én drept, er én for mye, sier Hareide, i en pressemelding.

Mye å si for næringslivet

Sammenlignet med 2009, er reisetidene redusert kraftig på viktige strekninger. På strekningen mellom Oslo og Ålesund er reduksjonen på om lag to timer. E18 Oslo-Kristiansand er reduksjonen på nærmere halvannen time, altså det samme som for strekningen Oslo-Trondheim,.

– Dette er store reduksjoner på forholdsvis få år. Det har mye å si, spesielt for næringslivet. Forutsigbarheten og tryggheten ved ny vei er viktig i et stadig tøffere marked. Resultatet kan være at flere bedrifter velger å etablere seg, og vi sørger for industrivekst over hele landet, sier Hareide.

Regjeringen opprettet i 2015 selskapet Nye Veier. Målet var å bygge lengre veistrekninger raskere og billigere. Det har de klart. Så langt har de redusert kostnadene med nesten 20 prosent i prosjektene som er ferdige.

De siste årene har det blitt bygget mye ny vei i Norge. Foto: NTB Scanpix

200 kilometer under bygging

– Modellen til Nye Veier er en suksess. Vi arbeider derfor med å gi Statens vegvesen noen av de samme forutsetningene. Samtidig ser vi at Statens vegvesen allerede kutter kostnader i prosjekter, og bygger nye veier raskere og billigere. Vi har med andre ord funnet en måte å bygge vei på som utnytter fellesskapets penger på en bedre måte, sier samferdselsministeren.

I dag er nesten 200 kilometer ny riksvei under bygging eller straks klart for anleggsstart i Norge. Flere store prosjekter er under planlegging.

Disse prosjektene pågår nå: E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum

E18 Lysaker – Ramstadsletta

E39 Rogfast

E39 Svegatjørn – Rådal

E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra

Rv. 36 Bø – Seljord (utbedring av veien)

E16 Bjørum – Skaret

E16 Kvamskleiva

Rv. 5 Kjøsnesfjorden

Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger

E6 Helgeland sør

E69 Skarvbergtunnelen

E39 Mandal øst – Mandal by

E39 Kristiansand vest – Mandal øst

E6 Kvål – Melhus S

E6 Ranheim – Værnes

