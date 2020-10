Kina tester en hel millionby etter nytt koronautbrudd

Kina har nok en gang startet massetesting av en hel by, etter et nytt koronautbrudd.

Rundt 4,7 millioner mennesker blir nå testet i byen i Kashgar i den nordvestlige regionen Xinjiang i Kina.

Dette skjer etter at 138 personer har fått påvist covid-19, der alle er asymptomatiske tilfeller.

Alle tilfellene som ble oppdaget søndag er knyttet til en klesfabrikk i området i Shufu, i utkanten av byen. En 17 år gammel jente som jobber ved fabrikken hadde ikke noen symptomer på covid-19, men viste seg likevel å være smittet.

Tilfeldighet

Dette smittetilfellet ble oppdaget ved en tilfeldighet i en rutinetest og var det første lokale smittetilfellet på det kinesiske fastlandet på ti dager, skriver BBC.

Etter at den 17 år gamle jenta fikk positiv test, ble en utbredt testing satt i gang. Det var da ytterligere 137 asymptomatiske tilfeller ble oppdaget.

Dette er det høyeste daglige antallet av asymptomatiske koronatilfeller som er rapportert i Kina på nesten syv måneder.

Asymptomatiske tilfeller telles ikke i Kinas offisielle antall på 91.621 bekreftede smittede. Landets offisielle dødstall ligger på 4634.

Kansellerte fly

Lørdag ettermiddag begynte ryktene i regionen Xinjiang å gå, da en rekke fly ut og inn av Kashgar plutselig ble kansellert.

Lokalt politi gikk ut i sosiale medier og anmodet innbyggerne om å ikke tro på eller spre rykter, men oppfordret og minnet alle på viktigheten av å bruke masker.

NYTT UTBRUDD: Skoler og barnehager i Kashgar er stengt og helsemyndighetene minner om viktigheten i bruk av maske, etter det nye lokale utbruddet i millionbyen. Foto: Andy Wong

Ikke lenge etter gikk myndighetene ut og informerte om den asymptomatiske smitten og lanserte et testprogram som dekker regionens 4,75 millioner mennesker, skriver The Guardien.

Søndag ettermiddag hadde over 2,84 millioner mennesker allerede blitt testet. Bystyret i Kashgar skriver i en uttalelse at resten av byens innbyggere vil bli testet i løpet av mandag og tirsdag.



Alle skoler i Kashgar er blitt stengt og innbyggerne får ikke lov til å forlate byen, med mindre de kan vise til en negativ testrapport.

Skjult smitte

De nye smittetilfellene er Kinas første lokale smittetilfeller siden 14. oktober, da en ble oppdaget i Qingdao.

Myndighetene opplyste da at de hadde testet over tre millioner innbyggere for koronasmitte i løpet av noen få dager.

Dette skal da ha vært det første kjente lokale utbruddet i Kina på nesten to måneder.

Flere eksperter sier at både smitte- og dødstallene i de fleste land trolig er langt høyere enn hva helsemyndighetene opplyser, fordi manglende testkapasitet og asymptomatiske tilfeller gjør det vanskelig å få oversikt over det virkelige omfanget.