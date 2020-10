Nå får fylkesmannen nytt navn

Fylkesmannen får nytt navn fra 1. januar. Regjeringen fikk inn over 50 navneforslag.

Fra 1. januar 2021 endres tittelen «fylkesmannen» til «statsforvalter».

Regjeringen fikk ifølge NRK inn over 50 navneforslag, og navn som «fylkeshøvding» og «guvernør» nådde ikke helt opp.

Bakgrunnen for navneendringen er at regjeringen ønsker at alle titler i staten skal være kjønnsnøytrale.

– Det har vært en lang og kreativ prosess, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NRK.