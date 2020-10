Ropte «jævla soper» til motstander: – Jeg visste heller ikke hva det betydde

Flamur Kastrati (28) kan vente seg straff etter at han ropte «jævla soper» til Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo under KBKs kamp mot hovedstadsklubben søndag.

– Trodde det betydde «jævla tulling»

Overfor VG la Kastrati seg flat og forklarte det med at han ikke visst hva uttrykket betydde. Den forklaringen kjøper Sandnes Ulf-spiller Johannes Nunez Godoy (23).

Søndag kveld la han ut en melding på Twitter hvor han fortalte at også han brukte «jævla soper» på fotballbanen for kun én uke siden.

– Jeg havnet i disputt med en Åsane-spiller og det var ordet jeg brukte for å «trashtalke». Jeg trodde det betydde «jævla tulling». Så svarte han at «skal vi virkelig, i 2020 …». Da skjønte jeg med en gang at det var noe mer alvorlig enn det var, sier Nunez Godoy til TV 2.

2/2 selvfølgelig, fordi jeg har ingenting i mot homofile og vil beklage både til spilleren til Åsane og alle homofile medmennesker. Det er åpenbart ikke greit ord å bruke, så legger meg flat, og det skjer selvfølgelig aldri igjen. — Johannes Nunez (@NunezJohannes) October 25, 2020

Nunez Godoy spurte en lagkamerat om han hadde tråkket over streken, men fikk til svar at han heller ikke Ulf-kompisen visste hva det betydde.

– Jeg gikk hjem og tenkte over det. Noen dager senere ble jeg nysgjerrig på hva det betydde og søkte det opp. Da skjønte jeg at jeg hadde tråkket over streken. Det er bra han at han Åsane-spilleren sa ifra. Hvis ikke, så tror jeg ikke at jeg hadde visst hva det betydde. Da kunne jeg ha slengt det ut i en annen kamp, sier Nunez Godoy.

– Har mistet sin betydning

Søndag var Nunez Godoys umiddelbare reaksjon at Kastrati også måtte ha brukt «jævla soper» uten å ha visst hva det betydde, noe som ble bekreftet av KBK-spilleren i intervjuet med VG senere på kvelden. Nunez Godoy har selv vokst opp på Holmlia, Kastrati i Groruddalen.

– Vi er begge fra Oslo øst. Jeg tror det uttrykket er brukt så mye opp gjennom årene at det har mistet sin betydning. Jeg plukket det opp for fire år siden og har brukt det mye i etterkant selv. Jeg spurte aldri hva det betydde, sier Nunez Godoy.

– Da jeg så pauseintervjuet, ble jeg helt sikker på at han ikke kan ha visst hva det betydde. Han ble sint og tolket det som at reporteren prøvde å provosere ham til å si noe enda mer. Åpenbart visste han ikke hva det betydde.

Kristiansund-ledelsen var raskt ute etter kampen mot Vålerenga med en pressemelding hvor det ble gitt tydelig uttrykk for at Kastrati kan vente seg en reaksjon også fra klubben. Trener Christian Michelsen bekreftet også at Kastrati ble byttet ut i den andre omgangen som følge av homohetsen.

– Det er selvfølgelig trist for ham. Både jeg og ham må innse at vi har vært ignorant for ikke å ha visst hva det betydde. Jeg er glad for at han la seg flat, og er sikker på at han ikke mente det på den måten, sier Nunez Godoy.