FHI forsker på mulig «røykeparadoks»

Studier fra den tidlige fasen av koronapandemien her til lands har ført til at FHI nå undersøker om røykere kan ha en fordel i møte med koronaviruset.

For tidlige studier har fått forskerne i FHI til å stusse.

– Dette har vært kalt for et røykeparadoks. Og mye er basert på veldig tidlige studier som kom inn i mars-april i år, sier han.

Undersøkelser gjort i mars og april viser ifølge FHI-forsker Per Magnus at de som var innlagt på sykehus med korona røykte unormalt lite sammenlignet med landssnittet.

– Det viser at det så ut som de som var innlagt på sykehus røykte mindre enn man ville forvente utfra det man visste om røykevanene i befolkningen, sier Magnus.

FHI: Forsker Per Magnus skal nå være med å undersøke en hypotese om røyking og korona. Foto: TV 2

Dette har ført til spekulasjoner rundt nikotinens påvirkning på stoffskifte, men Magnus tar høyde for at de ikke finner noen sammenheng.

– Vi tror det er mye feilkilder knyttet til de tidlige studiene, sier han.

Kan bidra til å gi forståelse

Direktør i FHI Camilla Stoltenberg sier til TV 2 at det ikke er uvanlig at de undersøker hypoteser som denne. Grunnene til det er mange.

– Det som er ganske viktig er at man analyserer den type hypoteser for å for eksempel kunne legge dem døde. De fleste slike hypoteser vil jo ikke stemme, sier Stoltenberg.

Dersom hypotesen skulle vise seg å være riktig, kan det bli et viktig gjennombrudd.

– Hvis vi finner at det er veldig klare sammenhenger i den ene eller den andre retningen, så vil jo det være noe som kan føre oss nærmere å forstå biologien i denne sykdommen, sier Magnus.

FORSKNING: FHI-direktør Camilla Stoltenberg er glad for pengene som har blitt bevilget til det nordiske forskningsprosjektet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Et av flere prosjekter

Forrige mandag kunngjorde NordForsk at fem covid-19-forskningsprosjekter hadde fått pengestøtte. Totalt ble det bevilget 53 millioner kroner. I tillegg til Norge deltar Danmark, Sverige, Finland, Island og Estland på flere av dem. Ett av disse fem er røykehypotesen.

– Vi er veldig glad for de bevilgningene fordi vi mener at forskning skal være en integrert del av beredskapen i forkant av utbrudd av smittsomme sykdommer og pandemier. Det skal være en integrert del av håndteringen, sier Stoltenberg.

Hun mener forskningen på feltet er viktig.

– Dette gir oss en anledning til i sanntid å skaffe og ta i bruk data vi allerede har og å analysere viktige mulige konsekvenser av pandemien.