I nabolandet vårt kan studenter få dette gratis

I høst har munnbindene gjort sin entré på busser, tog og steder der det kan være vanskelig å holde god avstand. Men betale for dem må man gjøre selv her til lands.

Fredag innførte myndighetene i Danmark en rekke nye restriksjoner og smitteverntiltak etter rekordhøye smittetall.

– Situasjonen er bekymringsfull og alvorlig. Koronaen er ikke over, tvert imot, den er tilbake med full styrke, sa Mette Frederiksen under pressekonferansen ifølge dansk TV 2.

945 personer har testet positivt for korona det siste døgnet i landet, og det er rapportert om to nye dødsfall i samme tidsrom. Totalt har 40 356 testet positivt totalt og 702 personer mistet livet med koronasmitte til nå i Danmark.

Nye munnbindkrav

Danske myndigheter innførte derfor nye krav for bruk av munnbind.

– Det blir nå krav om bruk av munnbind innendørs på alle offentlige steder, forteller Mette Fredriksen.

De nye munnbind-kravene gjelder i landets biblioteker, museer, idrettshaller, kinoer og matbutikker.

De gjelder også for danske elever når de er på skolen. For danske skoleelever er krav om bruk av munnbind i fellesarealene rundt om på skolene og når de reiser til og fra, men ikke i klasserommene.

Gis gratis til fattige studenter

Under en pressekonferanse holdt av landets kunnskapsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, ble det gjort kjent at alle studenter og elever som ikke har råd til munnbind vil få dette av kommunen.

– Hvis du ikke har råd til munnbind, kan du hente det hos kommunen, sa hun.

Elevene får dermed ikke munnbind utdelt på skolen, men kan hente det selv. Rosenkrantz-Theil sa også at det er opp til hver enkelt skole om de vil dele ut munnbind til sine elever selv også.

Tiltaket er først og fremst rettet mot dansker med lav inntekt. Dansk TV 2 skriver at det er kommunene selv som vil vurdere den enkeltes økonomi er så presset at de selv ikke kan betale for munnbind.

Flere nye koronatiltak

Fra mandag blir også regelen for antall personer som kan samles satt ned fra 50 til 10.

– Vi vet godt at et forsamlingsforbud på ti personer er veldig inngripende, sa statsministeren.

Hun oppfordrer alle til drastisk å redusere hvor mange mennesker de møter fysisk i nær fremtid.

– Utover familien ønsker vi at man maksimalt ser opptil ti personer, sier statsministeren.