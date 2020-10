Ønsker maksstraff på 50 år

Ifølge VG legger programkomiteen fram sitt utkast mandag.

Komiteen ønsker å senke den kriminelle lavalderen fra 15 til 14 år – og den vil også åpne for større bruk av ubetinget fengsel for lovbrytere under 18 år.

– Vi ønsker å gjøre det tøffere å begå kriminelle handlinger i Norge og at det skal svi å være kriminell. Derfor går vi inn for å skjerpe straffenivået og øke maksstraffen til 50 år. Det er ikke bare terrorhandlinger som bør få en mye høyere strafferamme, men også drap og annen alvorlig kriminalitet, sier Listhaug til avisa.

Blant de andre forslagene er at de som har begått alvorlige seksuelle overgrep mot barn, skal kunne dømmes til medisinsk kastrering. Programkomiteen vil dessuten gjøre det mulig å frata overgripere retten til pass for å hindre at de reiser til utlandet for å utnytte barn. I tillegg vil den at foreldre som er dømt for overgrep mot egne barn, umiddelbart skal miste omsorgs- og samværsrett.

