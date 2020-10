Ny bølge med korona i Det hvite hus: – Vi kan ikke kontrollere pandemien

Lørdag kom beskjeden fra Det hvite hus om at Mike Pence sin stabssjef hadde avlagt en positiv koronatest. Fire andre personer i visepresidentens stab har også testet positivt for korona.

Søndag testet Mike Pence og hans kone negativt. Ifølge The New York Times sa han at det ikke vil bli aktuelt å gå i karantene, selv om han har vært i nærkontakt med flere av de smittede. Pence, som er en del av Det hvite hus sin koronaviurs-gruppe, bryter dermed landets normale karanteneregler.

VALG: Lørdag var Mike Pence på plass i Kinston, Nord-Carolina for å delta p ået valgkamp-arrangement. Foto: Jonathan Drake / Reuters / NTB scanpix

USAs svar på Folkehelseinstituttet(FHI), Centers for Disease Control and prevention (CDC), har dog mulighet til å gi fritak for karantenereglementet til «viktig personell», noe Pence har fått.

Tett på visepresidenten

Ifølge The Washington Post er de smittede, personer som til vanlig er tett på visepresidenten.

Ifølge avisen er de smittede stabssjef Marc Short, hans politiske rådgiver Marty Obst, hans personlige assistent Zach Bauer og to andre ansatte.

På spørsmål om de i Det hvite hus hadde iverksatt ytterligere tiltak for å hindre smitte blant landets øverste ledere, svarte stabssjefen i Det hvite hus at de ikke kan kontrollere viruset.

– Vi kan ikke kontrollere pandemien. Vi vil kontrollere at vi får vaksiner og helsehjelp. Det gjør vi fordi det er et smittsomt virus, akkurat som influensa, sa stabssjef Mark Meadows til CNN.

– Var ingen glipp

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden fikk med seg kommentaren, og han er ikke overrasket over at presidentens stab tar lett på intern koronasmitte.

– Dette var ingen glipp av Meadows. Det var en oppriktig anerkjennelse av president Trumps strategi, sa Biden ifølge The Washington Post.

Han mener uttalelsen er enda et bevis på hvordan Trump-administrasjonen har håndtert koronapandemien fra begynnelsen av.

– Helt fra begynnelsen av denne krisen har de vinket med det hvite flagget og håpet at ved å ignorere det, vil viruset rett og slett forsvinne. Det har det ikke og det vil det ikke, sa presidentkandidaten.

STEMMEKAMP: Trump tok turen til Manchester-Boston lufthavn søndag for å tale på et kampanjemøte. Foto: Elise Amendola / AP / NTB scanpix

Trump fokuserer på valgkamp

Siden koronaviruset fikk fotfeste over hele verden i mars, har USAs president vært varsom med å anbefale folk å bruke munnbind. lørdag var presidenten i Nord-Carolina som et ledd i valgkampinnspurten.

– Covid, covid, covid, covid, covid. Et fly styrter og 500 mennesker dør. De snakket ikke om det. Covid, covid, covid, sa Trump.

På valgkamp-møtene presidenten avholdt i New Hampshire og Maine søndag ble heller ikke smitteutbruddet i Det Hvite Hus nevnt.

Også Pence har en full timeplan uken før valget. Han står fast ved å følge denne selv om deler av staben hans nå er satt ut av spill med korona.