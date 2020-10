VG: Kastrati legger seg flat etter «soper»-kommentar

KBK-spissen sier til avisen at han ikke visste hva ordet betydde.

Sent fredag kveld legger Flamur Kastrati (28) seg flat overfor VG etter kommentaren han kom med under kampen mellom Kristiansund og Vålerenga.

– Sannsynligvis kommer hele Norge til å tro at dette er den dårligste unnskyldningen en fotballspiller noensinne har kommet med, men sannheten er at jeg ikke visste hva «soper» betydde. Jeg har dessverre hørt det altfor mange ganger og jeg trodde det betydde noe sånt som «idiot», sier Kastrati sent søndag kveld til avisen.

– Det er utrolig tungt

For under søndagens kamp kom en tydelig forbannet Kastrati med en kraftsalve rettet mot Vålerengas trener Dag Eilev Fagermo.

– Hold kjeft og sett deg ned, jævla soper, sa Kastrati.

Han la heller ikke skjul på at det var det han sa i pauseintervjuet han gjorde med Eurosport.

– Sier du «jævla soper» til han?

– Ja, jeg sier «jævla soper» til han, svarer en tydelig irritert Kastrati Eurosport før han forlater intervjuet.

Noen timer senere samme kveld forklarer han hvordan han har det. Ifølge VG er KBK-spilleren skjelven i stemmen når han snakker med dem.

– Helt jævlig. Det er utrolig tungt akkurat nå. Jeg har ikke helt klart å samle tankene og jeg kommer ikke til å få sove i det hele tatt. Det blir en tøff natt, sier Kastrati da VG spør ham hvordan han har det.

Legger seg flat

Til avisen sier Kastrati at han er innstilt på å ta konsekvensene av søndagens kommentar.

– Jeg beklager veldig. Jeg kunne kommet opp med en unnskyldning om at det sprakk for meg og at jeg ikke husker hva som ble sagt, men jeg velger heller å si det akkurat som det er, sier han til VG.

Kastrati forklarer VGs journalist at han ikke var klar over hva ordet «soper» betydde.



Han sier videre at det gikk kaldt ned over ryggen på ham da han forstod hva han hadde sagt og at det siste han ville gjøre var å hetse noen.

– Jeg håper at ved å fortelle sannheten, at jeg har vært skammelig ignorant, at jeg blir tilgitt, ikke av NFF eller KBK, men de jeg har gjort det vanskeligere for. Jeg har vært en outsider hele livet og det siste jeg vil er å hetse noen, sier han til VG.

Han sier til avisen at han han tror ukene som kommer vil bli tøffe for ham, men at han er forberedt på å stå i det.