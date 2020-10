Glimt-sjefen vil fortsatt ikke snakke om gull

Bodø/Glimt holder fortsatt stø kurs mot et historisk seriegull. Etter 2-0 hjemme mot Mjøndalen i går kveld opprettholdt de helgule avstanden ned til Molde og Rosenborg, som begge vant sine kamper.

Med åtte kamper igjen av sesongen trenger Bodø/Glimt ni poeng for å sikre gullet.

Selv med en svært god koronaavstand ned til nærmeste utfordrer Molde, avventer Bodø/Glimt-treneren med å ta noe som helst på forskudd.

– Kan vi begynne å snakke om gull nå?



– Nei, det skal vi ikke. Vi har fått litt utfordringer nå, og må jobbe knallhardt på feltet fremover for å få gang relasjonene vi trenger.

Knutsen legger til at Glimt må få i gang Runar Hauge, Sebastian Tounekti, Ola Solbakken og Philip Zinckernagel. Sistnevnte måtte stå over gårsdagens kamp grunnet skade.

Det måtte også midtstopperen Brede Moe og løpsmaskinen Sondre Brunstad.



– Vi får snakkes om noen runder. Jeg tror ikke det er lurt å prate for tidlig om ting, det blir feil for meg. Selv om vi vet at vi har en bra ledelse, noe vi er glade for, sier Knutsen.

Vetlesen-debut

Også Hugo Vetlesen som kom fra Stabæk tidlig i oktober har slitt med skade, men fikk debuten mot Mjøndalen i går.



– Det er oppløftende at en del er på vei tilbake nå, jeg trenger de på feltet. Vi trenger en større gruppe så vi får gode økter hvor vi kan bygge fysikk, intensitet og samhandling, sier Knutsen, mens Patrick Berg følger opp:

– Det er veldig viktig. Det har hangla litt med sykdom og skader nå. Så var det veldig gledelig at Hugo, som har slitt med kneet, fikk debuten i går. Han er en jeg tror vi får mye glede av utover høsten.

– Stolt av å være en del av det

Zinckernagel, som står med 14 mål og 13 assist denne sesongen, rekker mest sannsynlig neste kamp for Glimt.

– Han trenger antageligvis denne uken som kommer nå, så regner jeg med han er tilbake mot Kristiansund til helgen.

Selv om Knutsen er noe defensiv i gullpraten, er svaret noe mer offensivt fra Glimt-kapteinen, som i høst ble tatt ut på A-landslaget for første gang.

– Jeg kan snakke for meg selv at jeg har troa på gruppa og klubben, og er stolt av å være en del av det.