Derfor frykter de ikke meningsmålingene

PUNTA GORDA (TV 2): Ifølge meningsmålingene ligger Joe Biden godt an til å vinne valget i USA – men det skremmer ikke Trump-supporterne.

– Hvorfor Trump? Hvorfor ikke Trump? svarer Gianna Miceli (53) på spørsmål om hvorfor hun støtter den sittende presidenten i valgkampen.

TV 2 møter Miceli på en brunsj hun arrangerer for kvinnelige Trump-supportere i den lille byen Delray Beach i Florida.

– Det var ikke Donald Trump som ga meg meningene mine, men han satte ord på dem. Da han kom ned rulletrappen den gangen, tenkte jeg «hei, denne fyren tenker på samme måte som meg», sier hun, og fortsetter:

– Jeg er ikke noen merkelig tilbeder av Trump. Jeg synes han er en smart fyr, han snakker om alle problemene vi har og fornuftige løsninger på dem, og det er derfor jeg liker han.

Det er Marylou Zambrano (59) helt enig i.

– For meg representerer han alt jeg tror på, sier hun, og legger til:

– Og jeg er bare ikke for sosialisme.

DELRAY BEACH er en liten by med rundt 70.000 innbyggere på Floridas sør-østkyst. Foto: Silje Lunde Krosby/TV 2

– Ville stemt på han igjen

Carolina Simon (45) mener forskjellen mellom de to partiene er tydeligere ved dette valget enn noe annet valg hun tidligere har stemt ved.

– Et av dem er et kommunistisk, fascistisk forsøk på å ta over USA, og min familie flyttet ikke hit for å ende opp med det de allerede hadde forlatt, sier hun.

Og hun er ikke i tvil om hvem som er rett mann for å lede USA videre: Donald Trump.

– Hvis han kunne stilt enda en gang, ville jeg stemt på han igjen, sier hun.

Også 58 år gamle Judy, hvis far flyttet fra Romania til USA som liten gutt, trekker frem nettopp dét som en grunn til å stemme på Trump.

– Jeg kan ikke se landet vårt bli sosialistisk og kommunistisk. Det er nettopp derfor foreldrene mine kom hit som lovlige innvandrere. De kom hit for å få et bedre liv og jeg kan ikke vende ryggen min til dette landet, sier hun.

Businessmann fremfor politiker

Brunsjens eldste deltaker er 77 år gamle Barbara. Hun forteller at hun har vært entreprenør i hele sitt liv, og at hun setter pris på at Donald Trump er det samme.

– Han er en businessmann, han er ikke en politiker, sier hun.

Hun forteller at hun egentlig alltid har vært svært liberal, men nå mener hun at demokratene ikke lenger er det samme partiet som de en gang var.

– Og jeg er heller ikke lik som jeg var før, jeg har blitt mer konservativ når jeg har blitt eldre, sier hun.

77-åringen roser Trump for å være en mann som holder ord.

– Jeg synes han er helt fantastisk, jeg får frysninger. Hvis Biden vinner, Gud forby, vil jeg legge alle pengene mine under madrassen min, for de kommer til å bli tatt fra meg, og jeg vet ikke hva slags land vi ville blitt, sier hun.

Biden leder

Med 8 dager igjen til valget leder Joe Biden på meningsmålingene.

Det bekymrer ikke kvinnene i Delray Beach. De trekker blant annet frem valget i 2016, da Hillary Clinton etter alle solemerker lå an til å vinne.

– Dagen før valget hadde Hillary Clinton 92 prosent på meningsmålingene. Hvor er Madam President nå? sier Miceli.

Den gang vant Trump med noen få tusen stemmer i Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, der Demokratene på forhånd følte seg sikre på seier. Dermed var saken avgjort på grunn av det spesielle amerikanske valgmannssystemet, som gjør det mulig å vinne valget uten å ha flest stemmer på nasjonalt plan.

En av få målinger som forøvrig greide å forutsi sjokkresultatet i 2016, var målingen til Investor Business Daily/TIPP. Også i år viser den et langt jevnere løp mellom kandidatene enn snittet av meningsmålingene. Tidligere denne uken viste den at Biden hadde et forsprang på bare 2,3 prosentpoeng.

Tror ikke på målingene

Flere av kvinnene på Trump-brunsjen tror også at meningsmålingene kan være falske.

– Jeg har aldri blitt spurt i noen meningsmåling, og jeg kjenner ikke noen som noen sinne har blitt det. Så jeg vet ikke engang hvem som svarer på dette. For alt jeg vet, finner de det på, sier Carolina Simon, og legger til:

– Se på valgkampmøtene og paradene, vi snakker om hundretusener av mennesker. De menneskene stemmer. Hvis du gidder å gå ut og stå i kø i timesvis for å gå på et valgkampmøte, kommer du til å gidde å stå i kø i 30 minutter for å stemme. Men de menneskene blir ikke spurt i meningsmålingene.

Allie Simon (24) bryr seg heller ikke nevneverdig om meningsmålingene. Hun mener at de ikke er gjennomført på en upartisk måte, og at de derfor ikke gir grunn til bekymring.

– Man må se på demografien der meningsmålingene gjennomføres. Nyhetskanaler går til områder der folk kommer til å besvare spørsmålene slik de ønsker at de skal svare. Så å sitte og se på meningsmålinger gjennomført at folk som er partiske i sin rapportering, har ingen effekt på meg. Det er det jeg tenker om det – og jeg tror Trump kommer til å vinne, sier hun.