Lagerbäck og Sørloth enige om å legge landslagsbråket bak seg

NFF bekrefter på sine hjemmesider at Alexander Sørloth og Lars Lagerbäck søndag snakket sammen om hendelsen som oppstod under forrige landslagssamling.

Partene er enige om å legge saken bak seg.

«Alexander har forstått at kommunikasjonsformen ble feil, noe han beklager og vi er enige om hvilke guidelines som gjelder på landslaget.

I etterkant av Serbia-kampen oppsto det som kjent en opphetet diskusjon. I en prestasjonskultur skal det være høyt under taket. Denne gangen ble temperaturen for høy, og diskusjonene gikk for langt fra begge parter.

Alexander og trenerteamet presiserer at han ikke har sagt at trenerne er inkompetente, men Alexander beklager at han argumenterte på en måte som gjør at de har oppfattet det slik.

Både Alexander Sørloth, trenerteam og kapteinsteam har snakket sammen og er opptatt av å legge saken bak seg, og fokusere på de kommende landskampene.»

Innlegget er underskrevet av Alexander Sørloth, Stefan Johansen, Per Joar Hansen og Lars Lagerbäck.

– Dette er en god greie. For det første er det en skandale at det i det hele tatt kom ut, det er ikke noe bra for landslagsmiljøet. Jeg håper dette er reelt og at det ikke er noe spill for galleriet, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Han fikk selv 97 landskamper for Norge. Nå håper han at saken er helt ferdig.

– Det er ingen nyhet at det er uenigheter internt i et fotballag. Men når Lagerbäck går ut og sier han aldri har opplevd makan på sine 30 år som landslagstrener, så sier det seg selv at dette har hatt en alvorlighetsgrad som stikker dypere, sier TV 2s ekspert.



Slik oppsto krangelen

Det var tidligere denne uken at VG avslørte at Lagerbäck hadde kommet med et syrlig stikk til Sørloth da partene hadde kranglet etter Serbia-tapet.

Tirsdagen etter kampen - dagen før oppgjøret mot Nord-Irland - hadde landslagsledelsen planlagt gruppemøter med de ulike lagdelene. Det skjedde to dager etter at spillerne hadde diskutert Serbia-nedturen i grupper på fem og fem.

Ifølge VG var spissene først ute. Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland og Joshua King satte seg ned på et grupperom med landslagssjef Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen. Det korte møtet varte ifølge VG i over en halvtime. Den høylytte diskusjonen medførte at møtene med forsvarsspillerne og midtbanespillerne ble avlyst. I stedet samlet Lagerbäck hele spillergruppen til et spontant møte.

Der havnet Lagerbäck og Sørloth i nok en amper diskusjon. Ifølge VG satt de andre spillerne stumme i rommet og fulgte krangelen.

Sørloth var oppgitt fordi han mente Norge ikke var godt nok forberedt på Serbias formasjon. Trønderen etterlyste også en mer offensiv innstilling. I diskusjonen mellom Lagerbäck og Sørloth, som varte i over ti minutter, spurte Lagerbäck om Sørloth hadde sett kampen i reprise. Nei, svarte Sørloth.

Lagerbäck og Perry forlot rommet for at spillerne skulle få diskutere i fred. Da duoen kom tilbake, uttalte kaptein Stefan Johansen og Joshua King seg på vegne av spillergruppen.

Etter dette havnet Lagerbäck og Sørloth i munnhuggeri igjen. Til slutt smalt det fra Lagerbäck:

– Hvordan våger du, som bommet på åpent mål mot Kypros for to år siden, å si noe?

– Jeg var sjokkert. Jeg har aldri opplevd lignende, sier et av vitnene til VG.

Etter Lagerbäcks syrlige stikk til Sørloth uttalte spissen at det fikk være nok. Perry gjentok at «ett ord til, så er det rett ut!».

Forskjellige synspunkter på situasjonen

Norges Fotballforbund slapp en pressemelding dagen etter avsløringen, hvor Lagerbäck skrev at han og Hansen hadde blitt omtalt som inkompetente som trenere både leder- og fotballmessig.

Dette reagerte Sørloth på, og senere samme dag slapp han en pressemelding via sin agent Morten Wivestad til NTB.

Der gjorde trønderen det klart at han aldri hadde sagt noen i trenerteamet var inkompetente. Dette skriver også trenerteamet i søndagens pressemelding at ikke skjedde.