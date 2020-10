Håper på helomvendig i abortloven

HARRISBURG, PENNSYLVANIA (TV 2): Motstand mot abort er viktig for USAs mange evangelikale velgere. Pastor Joseph Green håper president Trumps nye høyesterettsdommer, Amy Coney Barrett, kan forandre USAs abortlover.

Rena Harden tar plass bak pianoet i baptistkirken St. Paul´s litt utenfor Harrisburg i Pennsylvania, og begynner spontant å spille.

Etter hvert som stadig flere kommer til går de opp på scenen, griper de instrumenter og mikrofoner og kaster seg ut i sangen. Andre vifter med store flagg foran scenen. Det er mer enn 20 minutter til gudstjenesten er i gang, men stemningen er allerede høy.

STEMMER TRUMP: Pastor Joseph Green stemmer på republikanerne og Donald Trump. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Gudstjenesten ledes av pastor Joseph Green. Fra talerstolen i dag er budskapet hvordan kristne må jobbe for å iverksette Guds plan på jorda.

– Han som skapte alt er den som ønsker å ha et forhold til dere. Han har gitt dere myndighet til å representere han på jorda, sier Green.

– Amen! kommer det fra forsamlingen.

Motstand mot abort

For flere av menighetsmedlemmene er spørsmålet om abort en viktig problemstilling i presidentvalgkampen.

– Den viktigste saken for meg er pro-life og saker som er på linje med Guds ord. Gud handler om liv, om vi ikke har liv, hvor vil vi da ende opp? sier Therese Moore til TV 2.

Gudstjeneste i St. Paul´s Missionary Baptist Chruch i Harrisburg. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg er definitivt mot abort.

Moore er ikke den eneste som har sterke følelser rundt dette temaet.

– Frihet, ingen abort, kristne verdier og religionsfrihet. Jeg er for liv, og mener vi sender en forbannelse over oss selv dersom vi går mot bibelen. Jeg er for Trump, sier Tracie Yergo bestemt.

At Trump med Amy Coney Barrett har fått sin tredje konservative dommer bekreftet til Høyesterett er de svært fornøyd med.

– Jeg husker første gang jeg så ultralyd-bildet av barnebarnet mitt. Hun var bare tre uker og en liten flekk på skjermen. Noen uker senere så vi hjerteslagene, og hjertet mitt var fortapt, sier pianospiller Rena Harden.

– Vi må redde disse barna. Jeg ser frem til hennes bekreftelse til Høyesterett.

Coney Barrett ble mandag kveld valgt til ny høyesterettsdommer i Senatet, med 52 stemmer.

Store og små er med på gudstjeneste. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Viktig velgergruppe

Mellom 30 og 35 prosent av alle amerikanere regner seg som såkalt evangelikale kristne. De tilhører ulike protestantiske kirkesamfunn, og er en viktig velgergruppe i USA.

TV 2s team Tom Rune Orset og Hilde Gran er på plass i Pennsylvania. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Hvite evangelikale stemte overveldende for Trump i 2016. Også i 2020 sier 78 prosent at de vil stemme på den sittende presidenten. Blant afroamerikanske evangelikale stemmer om lag 90 prosent på demokratene, men pastor Joseph Green tilhører mindretallet som støtter Trump.

– Jeg stemmer på kandidaten som er pro-life, sier Green.

– Hva betyr det?

– At jeg stemmer på Trump.

Green har ikke alltid stemt på republikanerne. Fra 1985 til 2012 var han registrert demokrat, og han var frivillig i presidentvalgkampen til John Kerry i 2004.

– Rundt den tiden begynte spørsmålet om abort å bli mer viktig for meg, og siden da har jeg stemt på den kandidaten som har vært pro-life, sier han.

Håper det blir vanskeligere med abort

Trump har utnevnt over 200 konservative føderale dommere, og har, med Amy Coney Barrett, fått inn hele tre konservative dommere til Høyesterett. Det er pastoren fornøyd med.

Han er usikker på om dette vil føre til at domsavsigelsen fra 1973 som i praksis gjorde abort lovlig i USA, også kjent som Roe v Wade, vil bli omgjort, men håper det på sikt blir vanskeligere å ta abort.

TRUMPS VALG: Trumps utnevnelse av Amy Coney Barrett som ny dommer i Høyesterett blir godt mottatt av kjernevelgerne. Foto: Pool

– Hvis vi kommer der at vi anerkjenner alles rett til liv, selv i en tidlig fase, så kanskje. Tror jeg Roe v Wade blir omgjort? Jeg vet ikke, men det er en god mulighet, mener han.

– Er du mot abort i alle tilfeller, for eksempel etter voldtekt eller incest?

– Jeg ser på tilfeller som voldtekt eller incest i et annet perspektiv, det er ikke opp til meg å dømme. Men jeg mener det er selve voldtekten som er traumatiserende for kvinnen, abort påfører bare kroppen enda et traume.

- Hva med der det er fare for kvinnens liv?

– Det er ikke opp til meg å ta den avgjørelsen, det må leger gjøre.

– Politikk, ikke person

Pastoren mener Trump har gjort mye for afroamerikanere.

– Når man ser på hva han har gjort for å finansiere HBCU (Historically Black Colleges and Universities), kriminalreformen First Step Act og penger til fattige nabolag, så er dette politikk som er rettet mot å hjelpe det afroamerikanske samfunnet, sier Green.

Han understreker at det viktigste for ham er hva kandidatene står for: Politikken, ikke personen. At Trump lyver og bryter opptil flere av de ti bud kommer i andre rekke.

– Han burde ikke lyve, blitt skilt eller være utro mot kona, men det er også det Guds tilgivelse handler om. Om jeg liker kandidaten eller ikke er irrelevant for meg. Det viktige er om politikken vedkommende fører er i tråd med mine verdier og moral.

– Når man ser på hva han har gjort, kandidatene til Høyesterett og slike ting, så har han vært tro mot det han lovet.