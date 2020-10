Raja ber fotballen inkludere homohets i Stopp-kampanjen

Det gjør han som svar på NTBs spørsmål om han har noen kommentar til at Kristiansunds Flamur Kastrati kalte Vålerenga-treneren «jævla soper» under kamp søndag.

– Stopp-kampanjen mot rasisme i fotballen bør omfatte all type negativ ordbruk, både mot skeive, kvinner og for eksempel fargede, skriver Raja til NTB.

Han mener fotballen har et særskilt ansvar i kampen mot hets.

Påpeker fotballens homoproblem

– Min oppfordring som likestillingsminister er at voksne mennesker skal være sin språkbruk bevisst. Selv i det likestilte landet Norge er det mange skeive som utsettes for skjellord og diskriminering. Fotball som nordmenn flest er glad i har et særskilt ansvar, skriver Raja.

Raja minner om at fotballen sliter med at ingen A-spillere har stått fram som homofile.

– Betegnelser som «jævla soper» er derfor uakseptabel ordbruk all den tid vi vet at skeive utsettes for hat og diskriminering i samfunnet, og vi vet at mange har det ekstra tøft på idrettsarenaen på grunn av sin legning og seksuelle orientering. Vi vet også mange skjuler sin skeive orientering, skriver Raja.

– Lærer barna at det er greit

Ministeren påpeker også at fotballen har hatt flere stygge rasismesaker de siste ukene.

– Og slik jeg sa om rasisme, så er også skjellsord som rammer homofile skadelig for alle, både for dem som blir utsatt for det og for de norske barna som må høre og lære den typen ordbruk. Når voksne bruker den typen sjargong, så lærer man barna at det er greit

Både Kristiansund og Norges Fotballforbund har varslet at Kastrati kan vente seg reaksjoner etter hendelsen.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund (NFF) skriver i en SMS til NTB at forbundet vil vurdere å opprette sak mot Kastrati mandag. Først vil de gjennomgå dommerrapporten.

(©NTB)