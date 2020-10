Ikke uten risiko for Støre

Denne gangen ønsker Støre å gjøre skattedebatten til en vinnersak for Ap. Men det er ikke uten risiko for Ap.

Aps «valgløfte» om 15 milliarder i skatteøkning før sist stortingsvalg ble en gavepakke til statsminister Erna Solberg (H), og et gigantisk selvmål av Ap-leder Jonas Gahr Støre.

For høyresiden er skattelettelser i større grad et mål i seg selv, enn det skatteøkning er for venstresiden. De vil øke skattene for å finne penger til andre gode formål, altså et «virkemiddel», ikke et «mål».

Derfor er venstresiden i utgangspunktet nødt til å tape en isolert debatt om økte eller lavere skatter. Det har de gjort flere ganger før, sist i i 2017.

Men denne gangen er ikke skatteøkning først og fremst et virkemiddel for å finansiere andre formål for Ap. De ønsker også å bruke skatteøkningen til å redusere forskjeller, omfordele mellom de som har mest og de som har minst. Altså at formuesskatteøkning er et mål i seg selv. Forskjellene i Norge øker. Det er bekymringsfullt. Selv statsminister Erna Solberg har gjentatt det mange ganger. De rikeste rykker i fra og de med lavest inntekt blir hengende etter. Det å øke formuesskatten vil utvilsomt isolert sett være et lite bidrag i å redusere forskjeller.

Høyresiden vil svare at det viktigste bidraget for reduserte forskjeller er å få folk utenfor arbeidslivet inn i jobb, og at økt formuesskatt er skatt på norskeide arbeidsplasser. Men de sliter med å finne belegg for dette i forskningen. En rapport regjeringen selv nylig bestilte, slo fast at økt formuesskatt faktisk førte til flere arbeidsplasser, ikke færre, fordi de som eier en bedrift som går godt i større grad motiveres til å reinvestere i eget selskap for å spare skatt. Du betaler ikke formuesskatt på ansatte.

Aps strateger har lenge klødd seg i hodet for å finne ut hva de skal gjøre med skattepolitikken sin. De siste åtte årene har den borgerlige regjeringen strødd om seg med rundt 30 milliarder kroner i skattelettelser, til arbeidsfolk, bedrifter, pensjonister. Men de som har fått desidert mest i skattelettelser er de rikeste, de som har store formuer. Det skyldes i hovedsak to forhold: at vi har et progressivt skattesystem som skattlegger høye inntekter mer enn lave inntekter og at vi har skatt på formue.

Ved første øyekast kan det set ut som Ap gjør noe av det samme denne gangen også, bare at de halverer skatteøkningen til 7 milliarder kroner. Men det er flere vesensforskjeller i det skatteopplegget som Ap etter planen skal presentere 9. november:

For det første er det ingen bred skatteøkning, som sist. Inntektsskatten skal være på samme nivå, men de skal omfordele fra de høyeste inntektene til de laveste.

Det samlede avgiftsnivået skal også ligge på samme nivå som i dag, men også her vil Ap omprioritere internt.

Det er kun formuesskatten som skal økes. Og den skal økes mest for de med inntekter over 20 millioner kroner.

Erna Solberg regjeringen gjorde en tabbe da de i forslaget til statsbudsjett økte egenandelene i helsevesenet og brukte pengene på å kutte halvannen milliard kroner i formuesskatten. Det gjør det enklere for Ap å sikte seg inn på formuesskatten.

Ved forrige valg var skattedebatten også gjenstand for en opprivende krangel internt i Ap - med daværende nestleder Trond Giske på den ene siden og daværende finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen på den andre. Mens Giske ville gå til valg på å fryse det daværende skattenivået, mente Marthinsen at partiet burde reversere alle skattelettelsene til Erna Solberg, rundt 24 milliarder kroner. Kompromisset mellom de to ble 15 milliarder kroner. En skattepolitikk kanskje ingen i Ap ønsket, og som ble umulig for Ap å kommunisere utad.

Nå er både Marthinsen og Giske på vei ut av Stortinget, men det er fortsatt spenninger internt i Ap om skatt.

For det å gå til valg på økte skatter er en risikosport for en Ap-leder. Det vet Jonas Gahr Støre bedre enn noen andre. Han er først og fremst nødt til å overbevise sine egne om at dette er riktig strategi. Hvis partiet ikke står samlet bak dette, blir det krasjlanding. Det finnes nok av folk i Ap som mener at partiet egentlig bør reversere alle de 30 milliarder kronene som de borgerlige har gitt i skattelettelser siden 2013. Men det finnes også de som mener Ap heller må fryse skattenivået helt for å kunne fokusere på andre saker.

Jens Stoltenberg klarte å legge skattedebatten død før han vant valget i 2005, med fryse skattenivået på 2004-nivå. Hvis Støre klarer å forminske høyresidens drøm om nok et «skattevalg» til et valg om skatt på formue, kan han lykkes.