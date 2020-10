KBK-leder: – Dette vil få konsekvenser for Kastrati

Kristiansund reagerer sterkt etter at dere egen spiller ropte «jævla soper» til Dag-Eilev Fagermo under søndagens 1-1-kamp mot Vålerenga.

– Flamur Kastratis uttalelser i forbindelse med kampen mot Vålerenga IF strider mot hele vårt verdigrunnlag og alt KBK står for. Vi har gått i front for å markere nettopp at vår garderobe er for alle. Uttalelser som dette tar vi sterk avstand fra, skriver Kjetil Thorsen i en pressemelding.

– Det kommer vi til å gi klar beskjed om fra klubbens ledelse, legger han til.

KBK-lederen lover at homohetsen vil få konsekvenser.

– Dette vil helt klart få konsekvenser for spilleren, og klubbens ledelse kommer til å følge opp dette umiddelbart. Utover dette vil ikke klubben kommentere dette ytterligere i dag, skriver Thorsen.

Ble byttet ut på grunn av hetsen

Trener Christian Michelsen stiller seg fullt og helt bak klubbens pressemelding.

– Normalt sett ville jeg stått her og vært «råhappy». Men i dag er det med bismak med tanke på det som skjer underveis som er beklagelig. KBK har lagt ut en pressemelding som vi står 100 prosent bak alle og enhver. Dere skal ikke betvile hvilke verdier vi står for som klubb, og den pressmeldinga bekrefter det, sier KBK-treneren.

– Jeg blir litt satt ut. Det er veldig uheldig, og det er ikke noe vi ønsker verken på fotballbanen eller generelt, sier Michelsen, som tok ut Kastrati tidlig ut i andre omgang.

Han bekrefter at til TV 2 at Kastrati ble byttet ut på grunn av homohetsen.

Talsmann i Norsk Supporterallianse Gjert Moldestad, som selv er homofil og har vært en viktig stemme i kampen mot homohets, er glad KBK tar klar avstand fra Kastratis uttalelse.

– Jeg så presseuttalelsen. Det er fint at de er kjapt ute. De er tydelige, klare og tar det på alvor. Det passer med profilen jeg har på KBK som en åpen og fin klubb, sier han til TV 2.

Forventer lang utestengelse

— Men det er også på sin plass at dette får store konsekvenser. Det er på sin plass, mener Moldestad, som er er dypt skuffet av Kastratis utsagn.

– Umiddelbart tenkte jeg at dette var veldig trist. Jeg hadde først og fremst håpet at han ikke sa det, at de første indikasjonene var feil. Han virket ikke å være særlig lei seg heller når han ble konfrontert i pausen. Dette viser at vi har en del å jobbe med fortsatt. Det positive er at vi ser veldig mange reagerer på dette, det er veldig positivt.To rasisitske episoder, og nå denne. Hva sier dette deg?

Moldestad mener det bør gå en stund før Kastrati får sette beina sine på en fotballbane igjen.

– Hets og diskriminering mener jeg at man ikke kan kategorisere. Enten det er rasisme eller homohets, det er ikke greit og det må reageres på. Han burde fått direkte rødt kort, jeg synes det var litt trist at han fikk komme inn til andre omgang. Jeg regner med at KBK ikke fikk med seg episoden. Men jeg mener han ikke har noe på gresset å gjøre for en lang periode.