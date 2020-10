Her må vi ha samme nulltoleranse som i kampen mot rasisme

Å bruke «soper» som skjellsord er dypt problematisk. Det er på høy tid at fotballen tar homohets og homofobi like alvorlig som kampen mot rasisme.

Jeg trodde knapt mine egne øyne da jeg så Flamur Kastrati, med #Stopp-bånd rundt armen, rope «jævla soper» til Dag-Eilev Fagermo. Norsk fotballs nye kampanje mot rasisme og diskriminering startet nettopp fordi en av Kastratis lagkamerater ble utsatt for rasistisk hets. Da er det smått utrolig at Kastrati lirer av seg homohets noen få uker etterpå og forsvarer det i et intervju i pausen.

La en ting være klinkende klart. Å bruke «soper» som skjellsord er homohets. Det er et ord som brukes nedsettende om homofile menn. Å bruke det som skjellsord er å bruke det å være homofil som noe negativt. Det sender et forferdelig dårlig signal. At noen bruker den kjærligheten du føler som et stygt skjellsord, som noe skammelig og negativt er både vondt, skadelig og sårende.

Fortsatt finnes det knapt åpent homofile mannlige fotballspillere. Verken i Norge eller resten av Fotball-Europa. Statistisk sett er det svært lite sannsynlig at det ikke finnes homofile fotballspillere både i Eliteserien og Obosligaen. Fotball-Norge har tydeligvis en lang vei å gå når det kommer til å skape et miljø der det føles greit å være åpen om at man er en homofil mann.

Det er bra at vi etter hvert har fått se regnbueflagget både på cornerflagg, kapteinsbind og klubbers twitterprofiler. Men det hjelper så lite hvis man ikke klarer å slå ned på homohets og homofobi når det skjer ute på banen eller på tribunene.

Dessverre har homohets ofte ikke blitt tatt på alvor. Det har blitt forsvart som «en del av sjargongen» eller «en spøk». Jeg har sett flere homofile supportere bli kalt hårsåre når de prøver å ta et oppgjør med supportersanger og rop fordi de spiller på homohets.

Den dystre sannheten er at herrefotballen ligger langt etter resten av samfunnet på akkurat dette feltet. En fotballgarderobe er sannsynligvis blant de vanskeligste stedene å være homo i Norge i 2020. Som homofil fotballsupporter vil du ofte oppleve at legningen din brukes som et skjellsord eller for å latterliggjøre motstanderne.

Kampen mot rasisme og kampen mot andre former for diskriminering og hets går hånd i hånd. Det handler om å grunnleggende menneskeverd, og om å få kunne spille fotball uten å oppleve å bli diskriminert eller hetset på grunn av den du er.

Det er godt å se ta Kristiansund allerede er ute med en pressemelding der de sier at dette kommer til å få konsekvenser for spilleren. Det skulle egentlig bare mangle. KBK er en av fotballklubbene som har valgt å ha regnbueflagget i sin logo på twitter. Det forplikter.

Kastrati bør få karantene. Om vi skal ta kampen mot homohets på alvor, må det handle om mer enn regnbuelogoer og festtaler. Man kan ikke la en spiller stå og lire av seg homohets i beste sendetid uten at det får konsekvenser. Her må vi ha samme nulltoleranse som i kampen mot rasisme.