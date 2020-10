Bodø/Glimt - Mjøndalen 2-0

Forrige runde røk Bodø/Glimt på sitt første tap denne sesongen da Molde ble for sterke på Aker Stadion. Hjemme mot Mjøndalen var serielederen tilbake på vinnersporet.

Takket være Kasper Junkers to scoringer tok bodøværingene tre poeng på et vindfullt Aspmyra søndag kveld.

Med åtte serierunder igjen leder Bodø/Glimt Eliteserien med hele 16 poeng ned til Molde på andreplass.



Mjøndalen ligger på sin side nest sist, og har to poeng opp til Start på kvalik.

Straffescoring etter to forsøk

Etter bare 14 minutters spill på Aspmyra pekte kampleder Marius Hansen på straffemerket. Kasper Junker satte straffen i mål, men måtte ta den på nytt da flere i gult var litt for ivrige inn i 16-meteren. Dansken var iskald på forsøk nummer to, og 1-0 var et faktum.



Mjøndalen skapte lite innledningsvis, men kom bedre med utover i omgangen. Etter en drøy halvttime ble Sonde Liseth spilt alene gjennom, men vertenes sisteskanse Nikita Haikin reddet med hodet.



Fem minutter før pause var bruntrøyene igjen nære scoring. Nok en gang var det Liseth som hadde en gyllen mulighet til å utligne alene gjennom. Haikin ruset ut og bommet på ballen, men Marius Lode kom på rett side og fikk blokkert forsøket fra Liseth, dermed sto det 1-0 halvveis.

Ny Junker-scoring

Etter hvilen kom Ola Solbakken alene mot keeper da et utspill fra Haikin gikk forbi alt og alle. Vinkelen ble litt for spiss for Solbakken, og Sosha Makani avverget. Like etter fikk Ulrik Saltnes en kjempesjanse, men den iranske landslagskeeperen holdt igjen Mjøndalen inne i kampen med en god redning.

Drøyt 20 minutter før slutt doblet Junker ledelsen. Nok en gang var det en lang ball fra Haikin som Solbakken stusset videre gjennom et vidåpent Mjøndalen-forsvar. Junker snappet så ballen, før han rundet Makani og satt 2-0 inn i det åpne målet. Det ble også kampens siste scoring, og Glimt-fansen kunne juble for tre poeng i det som etter alle solemerker blir en historisk sesong de helgule.

Glimts kanskje beste spiller denne sesongen, Philip Zinckernagel måtte stå over oppgjøret grunnet skade. Det samme gjaldt midtstopper Brede Moe og løpsmaskinen Sondre Brunstad Fet.