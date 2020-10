Kuppfeber i Oslo: Axel tjente 320.000 på å si nei

I det hete boligmarkedet i høst blir mange sentrale leiligheter forsøkt kuppet. Men meglerne advarer: At boligen selges før visning lønner seg normalt ikke for selgerne.

Oslos boligmarked er hetere enn vanlig i høst, som følge av det rekordlave rentenivået. I helgen ble rundt en av ti visninger for sentrale leiligheter avlyst, fordi noen hadde gått på selger direkte. Dermed blir annonsene merket med "Beklager. Visning avlyst. Direkte bud til selger,"

Skviser selger

– Kupping er veldig ofte at det kommer en annonse på Finn, og så ser noen den annonsen, og så ringer de selgeren. De sier som oftest at de er borte i helgen, ofte sier de at de skal på hytta, og spør om de kan få se leiligheten på forhånd, sier adm. direktør Grethe Meier i Privatmegleren

– Det er en sleip strategi, det er akkurat det det er, og det er vanskelig for selger å ikke si ja når du får en slik henvendelse, og så kommer det da ofte et bud direkte til selger.

Mange skal "på hytta"

Da Axel Heim Tveiten skulle selge sin leilighet, var det fem par som bad om forhåndsvisning.



– Ja det var flere av dem som sa de var bortreist på hytta, og ikke hadde anledning til å komme på de oppsatte visningene, sier han.

En av de besøkende forsøkte så å kuppe Axels leilighet, som var lagt ut til 5,5 millioner kroner. – Det kom et direkte bud da som var på 5,6 først, som jeg takket nei til, og så høynet de til 5,7 millioner, og da begynte det å bli vanskelig å si nei, sier Axel Heim Tveiten. som likevel bestemte seg for å ta en vanlig budrunde.

Og prisen endte 320.000 kroner høyere enn det første kuppebudet. – Det endte til slutt på 5,92 millioner, hvor de som kom med forhåndsbudet hadde faktisk hadde det nest høyeste budet.

– Veldig uheldig

Meglerbransjen advarer selgerne mot å la seg lokke med på boligkupping fra kjøperne.

– Når det er sterk konkurranse om objektene, og det er få boliger ute med mange interessenter, slik det er nå med den lave renten, så vil en normal budrunde som oftest gi den beste prisen, sier adm. direktør Carl. O. Geving i Norges eiendomsmeglerforbund.

At en av ti visninger denne helgen er avlyst, tyder på at boligkupping er svært utbredt for tiden. – I et stigende marked er det blitt ganske vanlig at folk forsøker å kuppe, men heldigvis er det et flertall av selgerne som ikke aksepterer et direkte bud, sier Geving, som mener boligkupping generelt er en veldig uheldig praksis.

– Det gjør at meglerne ikke får anledning til å få med alle interessentene i en budrunde, så man får ikke konkurranse om objektet. Selgeren kan da ikke regne med å få riktig pris, og megleren får heller ikke kvalitetssikret transaksjonen, sier Carl O. Geving.