Lillestrøm nærmer seg eliteseriecomeback – slo Sandnes Ulf 4-2

En målrik affære mellom Lillestrøm og Sandnes Ulf endte i hjemmelagets favør. De gul- og svartkledde vant 4-2 og nærmer seg opprykk med stormskritt.

Kampen startet som en maktdemonstrasjon fra hjemmelaget. Én sesong på nivå to var visst mer enn nok for Geir Bakkes menn. Med lekre spillvendinger og en ivrig mållyst satte Lillestrøm den ene ballen etter den andre forbi Aslak Falch i Sandnes-buret.

Fredrik Krogstad åpnet scoringsballet etter bare 13 minutter, før Sandnes Ulf utnyttet et ukonsentrert hjemmelag tre minutter senere. Håvard Eriksen rundet Mads Christiansen og satte inn utligningen.

Debutant Tryggvi Hrafn Haraldsson markerte sin første kamp for Lillestrøm med et brak snaue ti minutter senere. Islendingen vartet opp med en kunstscoring fra utenfor 16-meteren opp i det lengste krysset.

Kaan Kairinen hamret inn 3-1 minuttet etter, før Thomas Lehne Olsen satte inn hjemmelagets fjerde tidlig i 2. omgang.

Christian Landu Landu skapte litt spenning igjen med mål i 69. minutt, men Lillestrøm sto løpet ut.

Dermed ligger sistnevnte på en foreløpig trygg opprykksplass i 1. divisjon, fire poeng bak ligaleder Tromsø og to poeng foran Sogndal, med én kamp mindre spilt.

Mål etter mål

Hjemmelaget åpnet friskt og stormet mot Sandes-buret hver gang anledningen bød seg. Etter 13 minutters spill sendte Haraldsson ballen inn i feltet fra et frispark, men Sandnes Ulf fikk klarert. Faren var ikke over for gjestene, for Marius Amundsen plukket opp nedfallsfrukten og serverte Krogstad til 1-0.

Da Lillestrøm for én gangs skyld så ut til å slappe av, utnyttet bortelaget muligheten og satte inn utligningen. Landu Landu tok et frispark fra midtbanen hurtig og satte opp en ledig André Sødlund. 23-åringen sendte ballen videre til Eriksen, som rundet keeper og scoret.

Men festen i Lillestrøm var i gang igjen da debutant Tryggvi Haraldson fikk et drømmetreff fra utenfor 16-meteren ti minutter senere. Ifeanyi Mathew la ballen til rette, og islendingen curlet kula lekkert i det lengste krysset bak en utspilt Falch i Sandes-buret.

– Da Mathew fikk ballen ute på høyre og satte opp perfekt til meg, så var det bare én ting jeg kunne gjøre, og det var å gjøre mål, sa mannen bak kunstscoringen til Eurosport.

Redusering

Moroa for hjemmelaget stoppet ikke der, for minuttet senere hælflikket Lehne Olsen ballen videre til Kairinen, som klinket inn Lillestrøms tredje for dagen før det var spilt 30 minutter.

Lehne Olsen nær ved å sette inn Lillestrøms fjerde etter et fyrstelig utspill fra Falch, men trillet ballen til side for mål. 29-åringen kom til slutt på scoringslista da han satte ballen sikkert i kassa fra sju meter to minutter inn i 2. omgang.

Selv tre mål bak, hadde ikke gjestene fra Sandnes gitt opp helt ennå. 20 minutter før slutt stormet gjestene ned langs høyresiden og inn i boksen til Lillestrøm. Johannes Andres Nunez Godoy fant Landu Landu i feltet, og 28-åringen klinket inn reduseringen.

Gjestene presset på for å skape spenning i kampen igjen, men Lillestrøm sto imot presset.

Sandnes Ulf ligger på 8.-plass, mens Lillestrøm er oppe på 2.-plassen som gir opprykk.

(©NTB)